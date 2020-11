Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4c3cd-4a65-45b0-84e5-d72bcac66f45","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","timestamp":"2020. november. 04. 01:14","title":"Itt az első kör: Indiana és Kentucky Trumpé, Vermont és Virginia Bidené lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik legerősebb fogyasztója.","shortLead":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik...","id":"20201103_thaifold_porno_pornhub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e34a0a-cd74-46a0-b52e-d98ac39c44a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_thaifold_porno_pornhub","timestamp":"2020. november. 03. 18:35","title":"Betiltotta a thaiföldi kormány a Pornhubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén elképzelhető, hogy nem ismerjük az amerikai elnökválasztás végeredményét még napokkal a szavazás után sem. Összegyűjtöttük, milyen időpontokra lesz érdemes figyelni.","shortLead":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén...","id":"20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa3e9c-ff2b-4e85-a71b-2aa0070aa7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","timestamp":"2020. november. 03. 17:30","title":"Mikor tudjuk meg, ki lesz az amerikai elnök? Választási időrend óráról órára, napról napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","shortLead":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7f45a-ad4d-4fcf-8180-63b7c733d3bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","timestamp":"2020. november. 05. 12:48","title":"Két államban is szűkül a különbség Trump és Biden között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal. ","shortLead":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti...","id":"20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82472e85-a7e0-4eed-b896-aa0a74547411","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","timestamp":"2020. november. 05. 11:15","title":"\"Nem akartam elhinni, hogy ennyi\" – még a fideszesek is keményebb intézkedéseket vártak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","id":"20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eee570b-e768-49e0-8b8c-086551e017fb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 04. 12:22","title":"Szijjártó családjának negatív lett a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek 270 elektori szavazatra van szüksége. Kövesse velünk, hogyan áll az eredmény a CNN becslése alapján.



","shortLead":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek...","id":"20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff9bbe-9a71-498c-af82-22375a1a2056","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 04. 01:01","title":"Trump-Biden: 213/270 - 253/270","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","shortLead":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","id":"20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29987f16-ee3f-4fbe-94dc-0feba2738b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","timestamp":"2020. november. 05. 09:21","title":"Mindennek a teteje: beárazták a 320 lóerős Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]