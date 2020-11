Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztató azoknak a korlátozó intézkedéseknek az ismertetésével indult, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be délelőtt. Kiss Róbert rendőr alezredes elismételte, hogy – amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja – kedd éjféltől kijárási, gyülekezési, rendezvényszervezési tilalom lét életbe. A részletekről ebben a cikkünkben olvashat:

Kiss Róbert azt is közölte, hogy a hétvégén összesen 453 alkalommal intézkedett a rendőrség a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt, ezek közül az üzletekben és egyéb zárt helyeken 409-szer. A rendőrség a vendéglátóhelyeket kiemelten ellenőrizte a hétvégén, csak Budapesten 17 üzlettel szemben intézkedtek. 12 üzletet – tízet a fővárosban, kettőt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – azonnal bezárattak.

A hatósági házi karanténban lévőket összesen 12 782 alkalommal ellenőrizték az elmúlt két napban.

Müller Cecília országos tiszti főorvos előbb a friss járványügyi adatokat ismertette – az elmúlt napon 5162-vel nőtt az azonosított fertőzöttek száma és 55 ember halt meg a Covid-19 betegség szövődményei miatt –, majd arról beszélt, hogy

nagyon nehéz napokat élünk, a járvány Európa-szerte rendkívüli mértékben fokozódik”.

Jelezte, hogy Magyarországon is emelkedik a kórházban ápoltak száma – a legutóbbi közlés szerint 6061 ember van kórházban, közülük 415-en vannak lélegeztetőgépen –, ami rendkívüli módon megterheli az egészségügyi ellátórendszert.

Hangsúlyozta, hogy a kórházi ágyak szempontjából Magyarországon jó a helyzet, jelenleg ezeknek a 60 százaléka foglalt, és van elég intenzív ágy és lélegeztetőgép is, amelyeket azonban működtetni is kell. Hogy erre legyen megfelelő számú szakember, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elrendelte az elektív műtétek elhalasztását és azt is, hogy az országban minden aktív ellátást nyújtó fekvőbeteg-intézménye fogadjon koronavírusos betegeket. Ennek részleteiről itt írtunk:

Keddtől szinte minden kórház fogad covidos betegeket, az összes halasztható műtét elvégzését felfüggesztik Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes kórháznak fogadnia kell a koronavírusos betegeket. Emellett a kórházi ágyak 40 százalékát a fertőzöttek gyógyítására kell felhasználni vagy fenntartani.

Müller arról is beszélt, hogy a sürgős beavatkozásokat, valamint azokat a kezeléseket, amelyek nem halaszthatóak, a betegre nézve súlyos vagy tartós egészségkárosodással járnának, ezután is el kell végezni. Ez azt jelenti, hogy a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket továbbra is ellátják, transzplantációk és a reprodukciós ellátások is folytatódnak.

Kásler döntése értelmében már 77 intézmény fogad koronavírusos betegeket, és kijelöltek intézményeket kifejezetten covidos gyerekek, valamint olyanok ellátására, akik dialízisre szorulnak, és megfertőződtek a SARS-CoV-2 vírussal.

A járványt megállítani nem lehet, intenzíven zajlik, de mindent meg kell tenni a megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer működőképességének megtartására”

– foglalta össze Müller Cecília. Hangsúlyozta azt is, hogy a járvány még mindig felszálló ágban van, és nem számítanak arra, hogy a közeljövőben véget érne.

Megemlítette azt is, hogy a tervezett, új járványügyi intézkedések értelmében a középiskolák 8. osztály fölött, valamint a felsőoktatási intézmények bezárnak, akárcsak a kollégiumok. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák viszont nyitva maradnak. Emlékeztetett, hogy a reggel közölt adatok szerint jelenleg 86 óvodában (ez az óvodák 3 százaléka) és 11 iskolában (0,4%) van rendkívüli szünet, továbbá 134 osztályban (4,35%) és 17 iskolában (0,6%) vezettek be digitális órarandet.

A tájékoztatón csupán két újságírói kérdésre válaszoltak. Az egyik a Somogyi Hírlapé volt, amely a rendőri intézkedések számára vonatkozott. A másik pedig arra, hogy érdemes-e a járványos időszakban vitaminokat szedni. Ez utóbbira Müller Cecília igennel válaszolt, C- és D-vitamin szedését javasolta, valamint cink és szelén bevitelét. A mennyiségről tanácsos a kezelőorvossal egyeztetni.