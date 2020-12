Orbán Viktor: “...”

Néha a csend többet ér minden kimondott szónál. Így volt ez a miniszterelnökkel is március 18-án, amikor a még mindenki számára új koronavírus terjedése miatt az egész ország figyelte, mit akar mondani, de Facebookon élőben sugárzott videójához egyszerűen nem volt hang. Pedig ezt az élőzést vette volna át az évente százmilliárd forintból működő közmédia is, ők sem voltak beljebb. Aztán úgy egy órával később végre tényleg megtudtuk, pontosan milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök. Azóta sem tudni, ki hibázott, de a hangtalanul komor tekintettel beszélő Orbán azóta is a szimbóluma annak, mi történik akkor, amikor a kormánynak nem egy Habony Árpád által előre megírt forgatókönyv szerint kell politizálnia.

Orbán Viktor: “Magabiztosabb, fickósabb, macsósabb vagyok így péntek reggel”

Igazán nem akarjuk az egész válogatást teleszórni Orbánnal, de mivel az előző idézete tulajdonképpen nem idézet, így megengedünk magunknak egy duplázást. Szóval a miniszterelnök májusban ült be a szokásos közrádiós interjújára elmondani gondolatait a minket körülvevő világról, és a fent idézett módon jellemezte aktuális állapotát.

Nem csoda, hiszen ki ne lenne fickós attól, hogy “látja, mi fog történni”, illetve “kézben vannak a dolgok”? A miniszterelnök a gazdaságról beszélt, amiről akkor úgy látta, visszatalál a járvány előtti útra hamarosan. Orbán egyébként ekkoriban már látta a koronavírus első hullámának végét is, és olyan szempontból rímelt a hangulata az országéra, hogy nyárra szép lassan visszakaptuk kicsit a normális életet, egészen őszig. Azt nem tudni, hogy az évvégi állapotokat látva hogy áll a miniszterelnök macsósága.

Szájer József: “A rendőrség szerint ecstasy tablettát találtak. Az nem az enyém, arról hogy ki és miképp helyezte el, nincs tudomásom.”

Szájer József nemzetközi legendává vált azzal év végére, hogy a brüsszeli kijárási korlátozásokat megszegve nemcsak elment egy huszonöt fős szexbuliba, de amikor megjelent a rendőrség, ő az ereszcsatornán próbált meg elmenekülni táskájával, amiben volt némi ecstasy. Szájer a magyar klasszikust vette elő azt sugallva, hogy valaki belerejthette a táskájába az ekit, hiszen már középiskola környékén is elő szokott kerülni ez a védekezés, ha cigit találnak egy diák kabátjában. A teljes történetnek több örökre megmosolyogtató pillanata van, főleg a kétes szavahihetőségű, de jelenségként nagyon szórakoztató szervezőtől, de talán mind közül Szájer óvatosan kiporciózott védekezése volt a legjobb.

Palkovics László: “Azt hittük, énekelni fognak.”

Bár nem a sajtónak szánta, az SZFE-tüntetők által átadott gondolatok gyorsan szállóigévé váltak az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető minisztertől, aki ezt tudta mondani a hallgatókkal folytatott egyeztetés végén, amin tulajdonképpen semmiféle változást nem ajánlott ahhoz a rendszerhez képest, ami miatt a diákok elfoglalták az egyetemet: ugyanúgy ki akarták szervezni alapítványi formába az intézményt, és ugyanúgy megkapták volna maguk fölé Vidnyánszky Attilát. A júniusi egyeztetés után végül tényleg énekelni kezdtek a diákok, úgyhogy akár azt is mondhatjuk, igaza volt Palkovicsnak.

Novák Katalin: “Ma arra keressük a választ, hogyan lehet sikeres, erős egy nő? Hogyan teljesedhet ki? Talán egyszerűbb azt megnézni, hogy mit ne tegyen: ne higgye el, hogy nekünk, nőknek folyamatosan versenyeznünk kell a férfiakkal. Ne higgye el, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással és legalább olyan beosztásban, legalább akkora fizetéssel kell rendelkeznünk, mint a másiknak.”

Az októberben családokért felelős tárca nélküli miniszterré vált Novák egy animációkkal ellátott videóban fejtette ki, mit is gondol a nők sikereiről: például hogy felesleges azon problémázni, hogy ugyanazért a munkáért sokszor kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Novák ráadásul a klasszikusan bort ivó és vizet prédikáló politikussá vált ezzel, hiszen az ő fizetése például pont nem kevesebb, mint a férfi politikusoké, ráadásul nem is olyan régen még épp ő írt arról, hogy nem akarta elfogadni a nőknek szánt hagyományos szerepet.

Bíró László: “Talán pont ez a judapestes kijelentésem mutatta meg a Fidesz legfőbb fegyverét, a gyűlöletet.”

A 2022-es választásra egyesült ellenzék mintha tényleg minden buktatót ki akart volna próbálni, amit majd tömegével kéne sikerrel vennie másfél évvel később. Ez buktató pedig a Jobbik. Bár a párt már eltávolodott a radikális jobboldaltól, azért még feltűnnek figurák, akik hozzák a párt régről ismert formáját.

Például az ellenzék közös jelöltjévé vált Bíró László, akiről viszonylag gyorsan ki lehetett volna deríteni, hogy a 2018-as eredmények után még simán judapestezett, a Magyarországra látogató izraeli turistákat pedig csak tetűcsúszdásként emlegette.

A végül veszítő Bíró meglepő magyarázatot adott: Fidesz miatt történt az egész! Bár Bíró elnézést kért azoktól, akiket megsértett, és megfetrengett “a gyűlölet és apátia mocsarában”, úgy tűnik, ezt azért nem fogadta el minden szavazó.

Gyurcsány Ferenc: “Amit velünk szemben a kormányfő és mondjuk a házelnök csinál, az tényleg gyalázatos. A kérdés csak az, hogy értjük-e, hogy nem az emberrel van bajunk, hanem egy politikai szereplővel. Talán gondolja is, amit mond, talán csak szerepet játszik. Nem tudjuk, mi lakozik bennük. De emberek. Talán rossz politikusok. De emberek. Rossz emberek? Még az is lehet.”

Bár a DK elnöke erős rövid a kinyilatkoztatásokban is, az elmúlt években már inkább akkor van elemében, ha nem a napi politikát elemzi, és nem is igazán Magyarországot, hanem dimenziót vált, és előbújik belőle a Paolo Coelho. Gyurcsány októberben ért ennek a csúcsára, amikor két előre vetített felelősségre vonás között bármiféle előzmény nélkül megemlítette, hogy amúgy Orbán Viktor és Kövér László is emberek, még ha talán rosszak is. Ezzel nincs vége, ugyanis képes üzenetében már egészen újszerű szöveg jelent meg: az, hogy lehet a szeretet nyelvén is politizálni! Az emberségről és szeretetről beszélő pártelnök jól láthatóan a békés hangnemet választotta magára a 2020-as évre, azt is elmesélte, hogy Szájer Józsefet a balhéja után felhívta, hogy elmondja, már nem ellenfelek. Azt nem árulta el, mit reagált erre Szájer. De idei utolsó parlamenti felszólalásában is békét és szeretetet kívánt mindenkinek, ami után meg is kapta a Fidesztől, hogy kilövette az emberek szemét.

Kövér László: “A világ azoké, akik teleszülik.”

A fenti mondatot évekig lehetett hallani változatos társaságokban, de általában vicceltek. Kövér viszont úgy tűnik, hogy nem, vagy legalábbis komoly tekintettel viccelt, hiszen nem vehetjük el Kövér Lászlótól ezt a lehetőséget sem. “Akik nem akarnak gyereket vállalni, azok az önfelszámolás útjára lépnek. Nehéz azokkal vitatkozni, akik ezt nem értik, és talán nem is érdemes, de nekünk meg kell kísérelni a lehetetlennek látszót: megállítani és visszafordítani a magyar nemzetet a demográfiai lejtőn” – tette hozzá az Országgyűlés elnöke ősszel.

Szijjártó Péter: "Az életem egy nyitott könyv, ez azért van, mert a munkával fenntartott idő 100 százalék."

A külügyminiszter nyáron adott beszédtémát azzal, hogy bár a közösségi médiából úgy tűnt, vadul dolgozik például a belarusz helyzeten, valójában Magyarország negyedik leggazdagabb embere, Szíjj László jachtján töltötte az időt az Adrián. Bár Szijjártó azt mondta, mindent lehet tudni az életéről, azt valahogy mégsem akarta elárulni, pontosan miből volt pénze a luxuskirándulásra, vagy ha esetleg nem fizetett érte, akkor mennyire elfogadható ajándékot elfogadni egy állami megrendelésekből milliárdossá vált vállalkozótól, vagy bárki mástól. Szijjártó a magánélet szentségére hivatkozva nem mondott semmi konkrétumot nyaralásáról, többek közt arról sem, hogy fér meg ez például Orbán Viktor kérésével, aki kifejezetten arra szólította fel nyáron a magyarokat, inkább a Balatont válasszák az Adria helyett a koronavírus miatt.

Fekete-Győr András: “Mivel sajtimádó vagyok minden mennyiségben, itt épp érlelt cheddar sajtot mutatok teljes lelkesedéssel az Áginak, neki pedig nagyon tetszik! Hétvégén mindig főzünk valami összetettebbet. Néhányat ugyebár Instagram-sztoriban is meg szoktam mutatni, hogy megjöjjön az étvágyatok!”

A végére jöjjön valami laza téma! A Momentum elnöke is kezd rálépni arra az útra, aminek a végén a politikusok tulajdonképpen influenszerré válnak. Ez nem is meglepő abban a világban, amiben Donáth Anna macskáját többet látjuk az interneten, mint értelmezhető vitát politikusok között, de itt a politikus vagy túllőtt kicsit a célon, vagy fel nem tüntetett szponzorációról van szó valamelyik sajtkészítőtől. Persze azt is érdemes hozzá tenni, hogy valóban szép cheddarról van szó.