[{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Le is fotózták.","shortLead":"Le is fotózták.","id":"20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad6014b-ca7e-420a-849b-4e2bd093ea63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92898b29-8e82-48da-ac81-641e07185577","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Tenyleg_medve_jar_a_Borzsonyben","timestamp":"2021. május. 16. 17:36","title":"Tényleg medve jár a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","shortLead":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","id":"20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397df10-fb48-420d-a555-63359bf8250c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","timestamp":"2021. május. 17. 11:31","title":"Dárdai a következő szezonra is marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó lengyel emberi jogi biztos, Adam Bodnar a Spiegelben.","shortLead":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó...","id":"20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690639d5-6ff7-4f29-83b5-cfdca275723b","keywords":null,"link":"/360/20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","timestamp":"2021. május. 16. 09:03","title":"Lengyel ombudsman: Lengyelország a magyar úton halad a tekintélyuralom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót elfogták a rendőrök.","shortLead":"A támadót elfogták a rendőrök.","id":"20210517_keseles_jekatyerinburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54952f04-3dd1-4a17-9d8e-61390f4126f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd08560b-1e4f-428e-a568-a9d1364a59e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_keseles_jekatyerinburg","timestamp":"2021. május. 17. 10:31","title":"Leszúrta három ivócimboráját egy férfi Jekatyerinburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","shortLead":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","id":"20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6566ab-8c10-43dc-bd85-03e5f5b260b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","timestamp":"2021. május. 16. 18:55","title":"Janet Jackson 55 éves lett, és megszabadult több fontos ruhadarabjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]