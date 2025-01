Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","shortLead":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","id":"20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56.jpg","index":0,"item":"56c7411a-5474-4bba-a500-6a664ae45c58","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","timestamp":"2025. január. 18. 11:34","title":"Előre megfontolt gyilkossággal gyanúsítják a 18 éves szlovák iskolai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős kormányzati tényezők számára – most maró gúnnyal nyugtázták elutazását. Két és fél évig volt a posztján, ezalatt Orbán Viktor folyamatosan támadta a személyét, tartósan kinyilvánította utálatát vele szemben – foglalja össze az eltelt időszakot Bécsből Jean-Baptiste Chastand, a francia lap közép-európai tudósítója.","shortLead":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős...","id":"20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9.jpg","index":0,"item":"1f555e17-928d-4fa9-b808-bdedbc7ad6e4","keywords":null,"link":"/360/20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","timestamp":"2025. január. 17. 15:30","title":"Szokatlan diplomáciai küldetés – a távozó David Pressman és a magyar kormány háborúját idézi fel a Le Monde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jelentősen visszavett a kiadási terveiből a kormány, ennek köszönhetően az tartotta elfogadhatónak az Európai Bizottság a magyar középtávú növekedési tervet. Ugyanakkor az államadósság hosszú távon az elvárható szint fölött marad. A magyar tervek kalkulálnak az uniós forrásokkal is.","shortLead":"Jelentősen visszavett a kiadási terveiből a kormány, ennek köszönhetően az tartotta elfogadhatónak az Európai Bizottság...","id":"20250117_koltsegvetes_europai_bizottsag_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"000ccd2e-1d7d-4dee-bc2d-1bc5520962f4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250117_koltsegvetes_europai_bizottsag_gazdasag","timestamp":"2025. január. 17. 11:47","title":"Brüsszel kedvéért csökkentette a magyar kormány a kiadásnövekedési terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem kutatói dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem...","id":"20250117_3d-nyomtathato-beton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797.jpg","index":0,"item":"303d396e-723b-464d-9c47-d7ca3994aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_3d-nyomtathato-beton","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Jöhet egy másik beton, ami erősebb és jobb az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz éve Kaliforniában él.","shortLead":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz...","id":"20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f.jpg","index":0,"item":"23c00a53-e770-4756-94e9-c48df12578a9","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","timestamp":"2025. január. 17. 18:30","title":"Hitler hatalomra jutásától Treblinkán át az ígéret földjéig – bravúrosan előadott monodráma egy kutya szemszögéből a Spinozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]