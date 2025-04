Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912d3380-2128-45fa-b9b0-5286d08c9916","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Reggel 8-tól este 6-ig kell fizetni. ","shortLead":"Reggel 8-tól este 6-ig kell fizetni. ","id":"20250403_Ujabb-utcakban-lett-fizetos-a-parkolas-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912d3380-2128-45fa-b9b0-5286d08c9916.jpg","index":0,"item":"81b844ea-9205-4a6a-819f-6affff47f79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Ujabb-utcakban-lett-fizetos-a-parkolas-Budapesten","timestamp":"2025. április. 03. 07:40","title":"Újabb utcákban lett fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N verzió.","shortLead":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N...","id":"20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce.jpg","index":0,"item":"42d1d5b0-10df-41df-b202-16b45f10d979","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","timestamp":"2025. április. 03. 07:59","title":"Még durvább lett a Hyundai futurisztikus villanyautója, itt a megújult Ioniq 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","shortLead":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","id":"20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9.jpg","index":0,"item":"2d8941f2-7cd7-436d-9f28-5dc782998c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","timestamp":"2025. április. 03. 20:11","title":"Anarchista diákok tüntettek Netanjahu ellen a Széll Kálmán téren + képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Marad az, hogy „az anya nő, az apa férfi”, de nem indokolták meg, miért törlik az eredeti javaslatot.","shortLead":"Marad az, hogy „az anya nő, az apa férfi”, de nem indokolták meg, miért törlik az eredeti javaslatot.","id":"20250403_torvenyalkotasi-bizottsag-teremtes-sorrendje-identitasvedelem-veszelyhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b.jpg","index":0,"item":"11b2eb8b-1bc4-426c-bbba-8e8c5c34e99d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_torvenyalkotasi-bizottsag-teremtes-sorrendje-identitasvedelem-veszelyhelyzet","timestamp":"2025. április. 03. 14:55","title":"A Törvényalkotási Bizottság megszavazta: mégsem „a teremtés sorrendje” érvényesül az Alaptörvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","shortLead":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","id":"20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d.jpg","index":0,"item":"cb06430c-58df-4a61-a659-d7361a636b04","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","timestamp":"2025. április. 02. 21:26","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","shortLead":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","id":"20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99.jpg","index":0,"item":"2ac0411e-25a0-4c4f-b0a9-829e0c93bad5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","timestamp":"2025. április. 03. 16:01","title":"Kurt Russell sírhelyet ajándékozott Val Kilmernek, miután westernt forgattak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]