[{"available":true,"c_guid":"fbaa3ed9-cec3-4cc1-975e-7a1ff2f0f2c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sávelválasztó dobta meg. ","shortLead":"A sávelválasztó dobta meg. ","id":"20250409_Videon-a-reggeli-baleset-amikor-felborult-egy-auto-az-M0-son","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbaa3ed9-cec3-4cc1-975e-7a1ff2f0f2c0.jpg","index":0,"item":"f0de2fd4-44ea-411d-a814-d0a58e29d753","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Videon-a-reggeli-baleset-amikor-felborult-egy-auto-az-M0-son","timestamp":"2025. április. 09. 12:10","title":"Videón a reggeli baleset, amikor felborult egy autó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","shortLead":"A Volkswagennek mostanság igen jól megy a saját hazájában, a legkelendőbb modell a Golf.","id":"20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a4cd4-0ffa-4846-a634-054ef536e037.jpg","index":0,"item":"4ff2fb57-9dac-4741-8237-2967545c7074","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_volkswagenek-uraljak-a-nemet-eladasi-listakat-de-nem-elektromosak","timestamp":"2025. április. 11. 07:21","title":"VW-k uralják a német eladási listákat, de nem elektromosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","shortLead":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","id":"20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9.jpg","index":0,"item":"b14723a6-c59a-4dfd-ba9c-d1bde6f3e5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","timestamp":"2025. április. 09. 12:34","title":"Vasárnapig meghosszabbítja a Nemzet Hangja szavazás határidejét a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan javították. Az aggodalom azonban maradt a felhasználókban, hogy mi van, ha ez nem is véletlen volt – a Spotify most egy rövid nyilatkozatban reagált a dologra.","shortLead":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan...","id":"20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"4930d03c-9dad-428d-b090-8cc0927bc3c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","timestamp":"2025. április. 09. 12:03","title":"Tényleg jönnek a reklámok a fizetős Spotifyba? Megszólalt a cég az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt Gyárfás Tamás védője. Zamecsnik Péter a HVG-nek azt is mondta, ettől függetlenül a volt producernek börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt...","id":"20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"a32b1b5b-7321-4e47-8d22-00e787c7bc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:58","title":"Nem kérnek államfői kegyelmet Gyárfás Tamásnak, akinek néhány héten belül kell börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]