A hangjával felvett automata telefonhívásokkal hívják fel a figyelmet Bayer Zsolt fideszes publicista szombatra meghirdetett budapesti tüntetésére, amellyel a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga szavai ellen tiltakozik. Kapott ilyen hívást a HVG egyik munkatársa is a mobiljára: Bayer ebben lényegében megismételte a néhány órája a közössági oldalán leírtakat, és a szombati tüntetésre invitált.

A kormány, a Fidesz politikusai és a kormánymédia által napok óta napirenden tartott akcióba Bayer pénteken szállt be azzal, hogy közölte: „Nem hagy nyugodni a Tisza Párt brüsszeli beszéde. Kiállt a Tisza brüsszeli képviselője, és belemondta az arcunkba: megállapodtak Brüsszellel, és azért akarják tönkretenni a magyar gazdaságot és a magyarok életszínvonalát, hogy így szerezzék meg a hatalmat”.

Bayer emiatt – a kormány mellett kiálló Békemeneteket szervező CÖF-fel együtt – tüntetést hirdetett szombat délutánra tiltakozásul a Millenárisra, az Európai Bizottság budapesti képviselete elé. Azt írta, „ezt nem hagyhatjuk szó nélkül! Ha egyszer is szemet hunyunk az ilyen felett, akkor meg fog szűnni a hazánk”. Hozzátette: „Nem is szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem még büszkék is rá!”.

Bayer Zsoltot annyira felbosszantotta a tiszás Kollár Kinga, hogy tüntetést szervez miatta „Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért orrolt meg a Tisza európai parlamenti képviselőjére, mert a visszatartott uniós forrásokban egy brüsszeli bizottsági ülésen politikai előnyt is látott. Pedig ellenzékben, 2006-ban még Orbán Viktor is követelte az uniós források leállítását.

Közben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, és elárulta: nemcsak, hogy ő is ott lesz a Bayer-féle tüntetésen, hanem fel is szólal rajta. Azt írta: „Találkozzunk holnap 15 órakor a Millenárison! Én is felszólalok majd”. Tavaly nyáron egyébként ugyanide szervezett már Bayer Zsolt egy tüntetést, de akkor azon mindössze néhány száz tiltakozó jelent meg.

Gulyás Gergely Találkozzunk holnap 15 órakor a Millenárison! Én is felszólalok majd.

De mit is mondott a tiszás EP-képviselő, ami miatt Gulyás Gergely kiakadt már a kormányinfón is? Így fogalmazott: „Azt kell mondanom, nagyon hatékonynak bizonyult, mert körülbelül 21 milliárd eurót függesztettek fel, több mint 1 milliárdot pedig már elvesztettek a magyarok. Ez komoly hatással volt a magyar államra (…) a másik oldalon viszont a magyarok romló életszínvonala az ellenzéket erősítette, ilyen értelemben nagyon pozitívan állok a 2026-os választásokhoz.” Erről részletesen itt írtunk:

Mit mondott valójában Kollár Kinga az Európai Parlamentben, és milyen kontextusban? Már a miniszterelnök pénteki rádióinterjújáig ért a Tisza európai parlamenti képviselőjének hétfői felszólalása, amelyet a kormánymédia úgy magyaráz, hogy Kollár Kinga – és vele együtt a teljes Tisza Párt – tönkre akarja tenni a magyarok életszínvonalát, hogy így jussanak hatalomra. Mielőtt azonban bárki kimenne Bayer Zsolttal együtt tüntetni, elmagyarázzuk a teljes történetet.

Kollárt a pártja elnöke, Magyar Péter azzal vette védelmébe, hogy visszavágott a miniszterelnöknek: „Orbán 2006-ban az Európai Parlamentben követelte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Most pedig a TISZA-ra fogná, hogy nem jönnek az uniós pénzek, miközben azokat Brüsszel három éve, a TISZA megalakulása előtt fagyasztotta be az Orbán-korrupció miatt.”

Valóban, Orbán Viktor 2006-ban Strasbourgban, az EP néppárti frakciója előtt még ellenzéki pártvezetőként úgy fogalmazott: „A kommunizmus saját országaiban intézményesítette a korrupciót, az erkölcsi relativizmust (…) a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat”, s ez már az EU problémájává is vált. Erre hivatkozva sürgette az uniós segítségnyújtás megtagadását a „hazug és csaló” kormányoktól – ez 370 milliárd forintnyi folyamatban lévő fejlesztés leállítását, 8000 milliárd forintnyi EU-s pénz visszatartását jelentette volna akkor.