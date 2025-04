Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is.","shortLead":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált...","id":"20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322.jpg","index":0,"item":"69aca711-d62b-4464-ba05-b9e72faa82b8","keywords":null,"link":"/360/20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 10:30","title":"Már majdnem megvolt az alku a TikTokról, de Trump saját magának tett keresztbe a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint a bátor társaik. Az eredmény az emberre vetítve is igen hasznos lehet.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint...","id":"20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"35dc854c-79dd-4e4e-b9fb-b99ee51f9ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","timestamp":"2025. április. 19. 16:03","title":"Félénk típus? Mégis simán lenyomhatja a bátrabbakat – az egerektől lesték el a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem tagjai egy bűnbandának.","shortLead":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem...","id":"20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"8b6a0005-d0ab-498c-b041-2be811cf9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 19. 15:50","title":"Felfüggesztette az amerikai legfelsőbb bíróság a venezuelaiak kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó Russell Howard. Amerikai turnéján, Austinban értük el a humoristát, akinek a műsorában a világpolitika és a péniszviccek jól megférnek egymással, és interjúnkig még egyetlen MAGA-sapkás texasit sem látott. Május 2-án lép fel Budapesten.","shortLead":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó...","id":"20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d.jpg","index":0,"item":"3bfa7333-0828-41e1-8a74-b475fd991012","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","timestamp":"2025. április. 20. 19:30","title":"„Politikussal barátkozni – ennél rosszabbat el sem tudok képzelni” – Russell Howard brit stand-upos a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","shortLead":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","id":"20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"6733e087-4d3d-4bb7-bd0f-a925100ff760","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. április. 20. 21:20","title":"Teljes terjedelmében ég egy családi ház tetője a Damjanich utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c7f5e-5d49-4742-8380-8ceeb12531a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit két orosz kozmonauta társaságában érkezett a kazah sztyeppére.","shortLead":"Don Pettit két orosz kozmonauta társaságában érkezett a kazah sztyeppére.","id":"20250420_Don-Pettit-Nemzetkozi-Urallomas-NASA-Szojuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546c7f5e-5d49-4742-8380-8ceeb12531a5.jpg","index":0,"item":"9d2fd22e-ac78-46a6-b9fd-f445353d08ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_Don-Pettit-Nemzetkozi-Urallomas-NASA-Szojuz","timestamp":"2025. április. 20. 18:12","title":"„A hazatérés mindig attól függ, honnan jössz” - 70. születésnapján ért földet a NASA legidősebb űrhajósa – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]