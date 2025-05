Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának tartja. ","shortLead":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának...","id":"20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21.jpg","index":0,"item":"fb72ac53-95e8-4059-b291-1153c9fd054e","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 02. 10:43","title":"Csak a megkérdezettek negyede szerint szabad teljesen a sajtó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is lemaradt a négyes döntőről.","shortLead":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is...","id":"20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda.jpg","index":0,"item":"faf40d0a-b41a-497d-a55a-b377e4a80b62","keywords":null,"link":"/sport/20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 21:00","title":"Kiesett a Veszprém a BL-ből, utolsó másodperces gól pecsételte meg a sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feljelentést tettek ellene. ","shortLead":"Feljelentést tettek ellene. ","id":"20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"a5f27fb5-040a-419e-a412-891b033ac1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","timestamp":"2025. május. 01. 19:43","title":"Közel 200-zal előzte a rendőrt egy magyar fiatal Ausztriában, búcsúzhatott a kocsijától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen tényleg minden jobb volt, és az élet soha nem volt ennyire stresszes és kimerítő, mint most. A kiégés valóban komoly problémát jelent a modern kor emberének, de egy új könyvből kiderül: mindig is része volt az emberi tapasztalásnak, és nem vagyunk eszköztelenek vele szemben. ","shortLead":"„A kimerültség egy spektrum, és a kiégés ennek a spektrumnak a legszélső végén van.” Sokan hiszik azt, hogy régen...","id":"20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e45fa35-a5fa-47f8-9716-809f716e4697.jpg","index":0,"item":"45fc99de-a813-4cc4-ab76-070e3cce549c","keywords":null,"link":"/360/20250430_kimerultseg-kieges-tortenelem-irodalom-konyvajanlo","timestamp":"2025. április. 30. 19:30","title":"Lelki apokalipszis most és mindörökké: állandó harcban a kiégéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c829e1ad-f747-4a9d-bbd8-ba2af7c3543b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Látható és várható volt, hogy az ipar rosszul kezdte az évet, de a jelek szerint márciusban új mélységeket ért el a mélyrepülés. A gazdasági növekedés reménysugara a fogyasztás lenne, de a március – még nem tudni pontosan, mekkora – negatív meglepetést hozott a kiskereskedelemben. Meg is van a hibás: a nyúl.","shortLead":"Látható és várható volt, hogy az ipar rosszul kezdte az évet, de a jelek szerint márciusban új mélységeket ért el...","id":"20250430_gdp-elso-negyedev-akkugyartas-fogyasztas-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c829e1ad-f747-4a9d-bbd8-ba2af7c3543b.jpg","index":0,"item":"8c97333f-e185-47e2-acf5-5cc40b5b057a","keywords":null,"link":"/360/20250430_gdp-elso-negyedev-akkugyartas-fogyasztas-husvet","timestamp":"2025. április. 30. 17:43","title":"A Húsvéti Nyuszi vitte be a kegyelemdöfést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","shortLead":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","id":"20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"f62d1569-13d4-4196-9220-fce3419d3215","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","timestamp":"2025. május. 02. 15:26","title":"Gázolás miatt leállt a vasúti forgalom Újpest és Aquincum között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2,5 milliárdos fővárosi költségvetési kötelezettségvállalás mellett.","shortLead":"2,5 milliárdos fővárosi költségvetési kötelezettségvállalás mellett.","id":"20250501_Elfogadta-a-Fovarosi-Kozgyules-indul-a-panelfelujitasi-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"e2f391dc-bbe0-4888-a871-d862f1a6bc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Elfogadta-a-Fovarosi-Kozgyules-indul-a-panelfelujitasi-program","timestamp":"2025. május. 01. 14:15","title":"Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés, indul a panelfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]