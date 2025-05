Két új alkotmánybírót választott titkos voksoláson kedd reggel – a DK bojkottja mellett, kormánypárti támogatással – az Országgyűlés: 136 igen, 13 nem és 1 érvénytelen szavazattal Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt, valamint szintén 136 igen, 13 nem és 1 érvénytelen szavazattal az eddigi fideszes képviselő és törvényalkotási bizottsági elnök Hende Csaba volt honvédelmi minisztert. Az eredményhirdetés után a két új alkotmánybíró letette a hivatali esküt, és aláírta az esküokmányokat, majd fogadta a gratulációkat, köztük Orbán Viktor miniszterelnökét is.

Veres Viktor

Ezzel 14 fősre bővül a 15 tagú Alkotmánybíróság, de egy hely továbbra is betöltetlen marad. Hende és Polt Pétert a Fidesz-frakció jelöltjei voltak, miután a testületbe mindenképpen új tagokat kellett jelölni, hiszen Sulyok Tamás, Juhász Imre és Salamon László helye is megüresedett. A két jelöltet az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának kormánypárti többsége is támogatta, meghallgatásukon elhangzott, hogy mindketten kiváló szakmai jelöltek.

A “szakmailag kiváló” Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása.

Az alkotmánybírók megbízatása még a legfőbb ügyészénél is tovább, 12 évre – más mértékkel számolva három kormányzati ciklusra – szól. Vagyis adott esetben a Fideszhez lojális, a testületbe ejtőernyőztetett szereplők akár ahhoz is asszisztálhatnak, hogy alkotmányellenesnek nyilvánítsanak az Országgyűlés által elfogadott törvényeket – extrém esetben akár az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is, ami Magyar Péter és a Tisza Párt egyik konkrét választási ígérete.

Veres Viktor

Ebbe a sémába tökéletesen beleillik Polt Péter alkotmánybírói szerepe, sőt Ab-elnöki kinevezése. Bár ügyészként szakmailag felkészült, és a megfelelő rutinja is megvan, kérdéses, hogy ebből alkotmánybíróként mit tud majd kamatoztatni. Ráadásul Polttal kapcsolatban gyakorlatilag már a kezdetek óta folyamatosak a kritikák, melyek szerint kiszolgálja a rendszert. Néhány bírálat egészen magas helyről érkezik: az Európai Bizottság 2024-es jogállamisági jelentése például úgy fogalmaz:

„Az ügyészségre gyakorolt politikai befolyás továbbra is fennáll, ami magában hordozza az egyedi ügyekbe való indokolatlan beavatkozás kockázatát.”

Az ügyész, aki félrenézett: Orbán bukása esetén is még 12 évig védheti a NER-t Polt Péter Előremenekül a Fidesz azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség élén összesen bő két évtizedet eltöltő Polt Péterből alkotmánybírót csinál. Így, egy esetleges kormányváltással is számolva, egyszerre készíthetik fel ellenzéki működésre az Ab-t és a vádhatóságot.

Polt Péter lemondásáról régóta pletykáltak, bár legfőbb ügyészi kinevezése 2028-ig szólt. Viszont így a helyére érkező Nagy Gábor Bálint volt bíró és eddigi ügyész – aki a lúgos orvos perében is képviselte a vádat – 9 évre, 2034-ig biztosítaná a kormánypárt számára, hogy egy lojális személy vezesse az ügyészséget. A parlament tavaly decemberi Alaptörvény-módosítása is táplálta a pletykát, hogy idő előtt lecseréli a Fidesz Polt Pétert.

A kétharmad elvesztésétől tartva, Polt Péter utódlása miatt újra átírták az Alaptörvényt Megvolt az idei második Alaptörvény-módosítás is: a hatályba lépése óta most már 14. alkalommal átírt szöveg könnyített a legfőbb ügyész kiválasztásán, amivel a kormánypárti kétharmad Polt Péter idő előtti utódlását készítheti elő.

Ami pedig Hende Csabát illeti, ő fideszes képviselőként az Országgyűlés egyik alelnöke volt eddig, és ilyen minőségében a parlamenti Törvényalkotási Bizottság elnöke is. Emiatt elképzelhető, hogy többször nem vehet majd részt alkotmánybíróként a döntésekben, mivel a törvény kimondja: nem vehet részt a döntésben az, akitől az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettsége folytán az ügyben pártatlan, tárgyilagos, elfogulatlan döntés nem várható. Márpedig bizottsági elnökként

Hende aktív részese volt számos törvény elfogadásának, sőt esetleg éppen ő írta alá a panaszos által Alaptörvény-sértőnek tartott részt.

Sokszor kell majd kimennie az Alkotmánybíróság üléséről Hende Csabának, ha megválasztják alkotmánybírónak Ugyanis 2017 óta ő az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, amely a törvények nagy részéhez módosító indítványokat fűz a zárószavazás előtt. Márpedig gyakran éppen ilyen törvények alkotmányosságáról kellene döntenie.

Hende amúgy bő tíz évvel ezelőtt miniszter is volt az egyik Orbán-kormányban. A most megválasztott alkotmánybíró 15 hónapig volt honvédelmi miniszter, 2015 szeptemberében mondott le – valójában inkább Orbán váltotta le, méghozzá a hivatalos magyarázat szerint azért, mert a kormányfő elégedetlen volt az akkoriban sok vitát kiváltó „migránsfogó” kerítés építésének előrehaladtával a déli határon.

Hadházy a ruhatárban szavazhatott

A márciusi, a Momentum képviselőivel közös füstgyertyás tiltakozó akciója miatt pénzbüntetést és a parlamentből átmeneti kitiltást kapott Hadházy Ákos független képviselő is szavazhatott az alkotmánybíró-választáson, mivel a jelenlegi szabályok még a kitiltott képviselőknek is biztosítják – ha korlátozásokkal is – a szavazati jogot. Hadházy a Facebookon posztolta: „Bemehettem a parlament ruhatárába szavazni Polt (és valami Hende) »alkotmánybírói« pozíciójáról”. Mint fotón is megmutatta, a szavazólapokra a Fidesz korrupciós ügyeit írta fel. Megjegyezte: „Eltekintve attól, hogy nincs is valódi, konszenzuson alapuló alkotmányunk, egy olyan ember fogja azt őrizni, aki bűnsegédként segített pl. a Tiborcz-ügy, a trafikügy, a Híd a munka világába-ügy, a Rogán–Völner–Schadl-ügy, a Microsoft-ügy stb. nyomozásának elszabotálásában.”