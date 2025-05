Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon egy élvonalbeli tudományos kutatásokat művelő új generáció.","shortLead":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon...","id":"20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"52b8ad77-e1e6-4236-a65a-5daab57b8475","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","timestamp":"2025. május. 19. 15:13","title":"A felsőoktatás és a tudományos élet illiberális átalakítása ellen tiltakoztak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","id":"20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"bc4e9ed7-caba-4054-a439-0fb085eddbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","timestamp":"2025. május. 19. 11:03","title":"Ez történik az agyában, amikor hirtelen rájön valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot.","shortLead":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás...","id":"20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669.jpg","index":0,"item":"09d00baf-1d9e-4bae-b6ad-4ba2200de62e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","timestamp":"2025. május. 19. 13:03","title":"A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól félnek legjobban.","shortLead":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól...","id":"20250519_Egy-vilagnezeti-klub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f.jpg","index":0,"item":"983b73e2-e3f0-4bee-bc25-ee391071e8dc","keywords":null,"link":"/360/20250519_Egy-vilagnezeti-klub","timestamp":"2025. május. 19. 09:31","title":"Tóta W. Árpád: Egy világnézeti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 20. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal színész-rendező szerint a törvény a független sajtó mellett a független színházra is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal...","id":"20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57.jpg","index":0,"item":"26c9cfaa-e99f-49e1-957d-b3dd23154d18","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","timestamp":"2025. május. 19. 13:37","title":"Lovas Rozi az üldözési törvényről: Egyre sötétebbnek látom ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","id":"20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"6c36e8bf-c384-4e90-90a5-719446b5c827","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. május. 19. 13:55","title":"Vezércsere a Citroennél, a Volkswagentől jön az új főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]