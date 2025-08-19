Nem pánikol a Mol a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt

Jelenleg is zajlik a műszaki helyreállítás a sérülés után a vezetéken. Amint ez befejeződik, a nyersolajszállítások újraindulhatnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

– válaszolta a Mol a Portfolio a Barátság kőolajvezetéket érintő kérdéseire.

Mint ismert: az Oroszországból Ukrajnán át Magyarországra orosz olajat szállító csővezetéket a múlt heti eset után hétfőre virradóra újabb ukrán támadás érte orosz területen, ám míg az előző támadás után az olajszállítás folytatódott, addig a mostani után leállt. A támadásról először Szijjártó Péter külügyminiszter adott hírt, ám később az ukránok is elismerték.

Ebből heves üzengetés kerekedett a közösségi médiában. Szijjártó burkoltan ismét megfenyegette Ukrajnát, hogy leállhat a Magyarországon át feléjük áramló energia, az ukrán külügyminiszter pedig azt javasolta magyar kollégájának, hogy panaszaival a jövőben Moszkvához forduljon. Szijjártó visszaszólt, megint felemlegetve Ukrajna áramellátását.

Azt, hogy Ukrajna áram- és gázellátása nagyban függ Magyarországtól, Orbán Viktor is hangsúlyozta, amikor múlt héten Nógrádi György műsorában arról lamentált, hogy ha netán itthon valami berendezést valami baleset ér, akkor Ukrajna egy napon belül összeomlik. Hogy ebben az állításában mennyi volt az igazság, arról itt írtunk részletesen.