"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. A maximum 18 ezer forint lesz, a kisnyugdíjasok kevesebbet kapnak majd." "Félmillóval többen kapnak az idén nyugdíjprémiumot, de nem mindenki ugyanannyit" 2018. október. 05. 12:45 "A női 100 méter vegyesen győzött Hosszú Katinka, ez volt a négyszázadik alkalom, hogy egy Világkupa-versenyen a dobogóra állhatott." "Négyszázadik világkupa-érmét nyerte Hosszú Katinka Budapesten" 2018. október. 04. 18:58 "Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi, kétséges emlékezetpolitikai üzeneteket. Vélemény." "Seres: Adjunk esélyt a Sorsok Házának!" 2018. október. 05. 13:00 "A Lenovo kév éve már bemutatott egy érdekes eszközt, amely hajlékonyságával vonzotta magára a tekintetet. Most úgy tűnik, hogy a különleges mobil időközben elkészült, egy felvétel legalábbis ezt sejteti." "Érdekes videó: így működik majd a Lenovo hajtogatható telefonja?" 2018. október. 05. 13:03 "Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak." "Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV" 2018. október. 05. 11:10 "A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is." "Budapest után Csongrádnak is új rendőrfőnöke lesz" 2018. október. 04. 09:20 "Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK." "A DK és az MSZP is feljelentést tesz a kirúgott szívsebész betegének halála miatt" 2018. október. 04. 17:56 "96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus." "Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"" 2018. október. 04. 05:13