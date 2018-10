Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a50eb7af-2146-423a-bb76-9c2a5fab8086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait '56-al kapcsolatban. ","shortLead":"A Fidesz országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait '56-al kapcsolatban. ","id":"20181023_Kosa_szerint_mar_56ban_letrejott_a_NER","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50eb7af-2146-423a-bb76-9c2a5fab8086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3344c4b7-f517-451a-9a1c-283aee5487f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kosa_szerint_mar_56ban_letrejott_a_NER","timestamp":"2018. október. 23. 13:07","title":"Kósa szerint már '56-ban létrejött a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság...","id":"20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7581345-54cd-4dff-ad1a-b81f53653ce7","keywords":null,"link":"/sport/20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 24. 22:17","title":"Jól sült el a kapitánycsere, nyertek a férfi kézilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása beindította a történelmi párhuzamokat kedvelő elemzők fantáziáját.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása...","id":"20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bac5-44aa-4ba4-9ca4-5be6f6c8276a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","timestamp":"2018. október. 24. 15:12","title":"Kitörés vagy nyűglődés, mire megy Kína a világ leghosszabb tengeri hídjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a912b26-00e8-495e-bf56-e0615e640f7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Szegyenteljes_adatokkal_dicsekednek_a_magyar_hivatasos_focistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a912b26-00e8-495e-bf56-e0615e640f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4077d-638c-4072-aa80-aa3a5360ca5f","keywords":null,"link":"/sport/20181023_Szegyenteljes_adatokkal_dicsekednek_a_magyar_hivatasos_focistak","timestamp":"2018. október. 23. 13:05","title":"Szégyenteljes adatokkal dicsekednek a magyar hivatásos focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786","c_author":"Pacher Tibor","category":"tudomany","description":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben is. Az új technológiákról és a gazdaságról szóló vitánkhoz hozzászóló szerzőnk szerint megérné létrehozni a Magyar Űrügynökséget.","shortLead":"Előttünk a lehetőség, hogy megalapozzuk az emberiség fenntartható jelenlétét - először a Holdon, aztán a Naprendszerben...","id":"20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970df344-9063-4f1c-a44f-8aa047b6a5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Space_is_sexy_avagy_a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 25. 09:26","title":"Space is sexy, avagy a végső határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett öt évbe tellett.","shortLead":"Ehelyett öt évbe tellett.","id":"20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af0d599-5059-42b6-aaeb-6a9f0d50fbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","timestamp":"2018. október. 24. 09:33","title":"Soroksári gyilkosság: ha a rendőrség nem hibázik, akár egy hónap alatt elfoghatták volna a tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még magasabb árat kérjenek a termékeikért.","shortLead":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még...","id":"20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b8ee9-72fe-43ab-826e-6aa1a6967f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","timestamp":"2018. október. 25. 05:09","title":"Három hónapon belül kétszer drágulhat a liszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]