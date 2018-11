Trumpnak ebben a kérdésben igaza van, csakhogy

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között. Hatalmas füsttel ég egy ház a Teréz körúton, nem jár a villamos a Jászai és az Oktogon között

Az elnökség szerint aki nem így tesz, a korrupció és a megfélemlítés rendszerét tartja fenn. Összefogást hirdetett Márki-Zay ellenzéki mozgalma a 2019-es önkormányzati választásra

A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Bige László cége erődemonstrációnak tartja az ellenőrzést

A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg. Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat

Az Orbán-kormány cselesen 30 százalékkal megemelte az államtitkárok fizetését, miközben az elviekben az államtitkári fizetéshez kötött polgármesteri fizetés egy forintot sem nőtt. A polgármesterek háborognak. Miniszteri döntéssel emeltek nagyot az államtitkárok fizetésén

A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében annak, aki valamilyen különlegességre vágyik. Ezért az egyetlen játékkártyáért 28 millió forintnál is többet kér az eBay

A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája. Visszaszorulóban a terrorizmus a világon?

Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról. Kórházba került Janukovics