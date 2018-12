Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","shortLead":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","id":"20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ffec5-7eba-4e84-901c-aa760d5d4818","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","timestamp":"2018. december. 11. 11:44","title":"Újabb társkereső ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető. Az Epic Games most mindhárom részt levette az App Store-ból, és később sem teszik elérhetővé. A döntés végleges, és jó okuk volt rá. ","shortLead":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető...","id":"20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ebaf8c-459a-4468-9e6c-15c40b82155e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","timestamp":"2018. december. 11. 15:33","title":"Ennyi volt: eltűnt az Apple alkalmazásboltjából minden idők egyik legjobb iPhone-os játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai jótékonysági sütivásárok, és azóta mindenki a tökéletes sütivel próbálja a csúcsra járatni a bevételt, hogy a csoport vagy az osztály a lehető legtöbb adományt gyűjthesse össze. Pedig nem mindenkinek sikerül az a tökéletes süti. Sütivásár szubjektív.","shortLead":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai...","id":"20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b5d52-8ed0-4458-b772-346c31f431f4","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","timestamp":"2018. december. 11. 10:50","title":"Mert pont egy iskolai sütivásár hiányzik még a decemberi hajtásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját szoftverboltjára terelje a játékosok figyelmét. ","shortLead":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját...","id":"20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3465b67f-a835-4e30-86ec-b11cc43a33f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","timestamp":"2018. december. 11. 13:03","title":"Ez azért nem gyenge: egész évben ingyen fognak játékokat osztogatni, kéthetente jön az újabb csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","shortLead":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","id":"20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8709d59-0e09-42b6-8248-acd4b05149d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Kisebb fegyverarzenált talált a TEK egy biatorbágyi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ba4a87-a2da-40ff-9416-d7200f37049b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz magyarázza a „rabszolgatörvényt”.","shortLead":"Révész Máriusz magyarázza a „rabszolgatörvényt”.","id":"20181211_Kormanybiztos_azert_mennek_Ausztriaba_dolgozni_a_magyarok_mert_itthon_nem_tulorazhatnak_eleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ba4a87-a2da-40ff-9416-d7200f37049b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b64225-311f-44c3-9ac8-f28f1065cdaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Kormanybiztos_azert_mennek_Ausztriaba_dolgozni_a_magyarok_mert_itthon_nem_tulorazhatnak_eleget","timestamp":"2018. december. 11. 12:57","title":"Kormánybiztos: azért mennek Ausztriába dolgozni a magyarok, mert itthon nem túlórázhatnak eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]