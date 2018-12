Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki minden valószínűség szerint életben marad a 8. évad végére. ","shortLead":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki...","id":"20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d568cbbe-55b9-467d-a7d7-16f70fc0bff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","timestamp":"2018. december. 12. 13:33","title":"A tudósok már tudják, kik élik túl a Trónok harca utolsó évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokról van szó.","shortLead":"Milliárdokról van szó.","id":"20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9c6cc-ce99-4937-910c-1e3396348c23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","timestamp":"2018. december. 12. 06:40","title":"Összesítették, ennyit költött a kormány a határon túl focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","id":"20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14eafc-5b8b-493c-b501-93803b28139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","timestamp":"2018. december. 11. 14:44","title":"Juncker a Brexitről: Nem lesz jobb megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet, hogy Kína rizsszemnyi chipeket tett volna a Supermicro alkatrészeire, hogy cégtitkokhoz jusson.","shortLead":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet...","id":"20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c580930-d7f5-4aa1-8c65-d2fb9b966e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. december. 12. 17:03","title":"Mégsem kémkedtek az Apple-nél? Nem találják a kémchipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De lássuk be, a reváns túl jól sikerült: Annegret Kramp-Karrenbauer mostantól minden híradós bemondó rémálma. ","shortLead":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De...","id":"20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8825b7-5f00-4f8e-be84-cd948b518946","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","timestamp":"2018. december. 11. 18:27","title":"Micsoda siker! A magyar köztévé német kiejtése is bekerült a legkínosabbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","shortLead":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","id":"20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a775291-9439-4cc9-b24a-e80ca5a0c8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 13. 12:11","title":"Márki-Zay és Lázár városában jár az Erzsébet-utalvány karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha decemberben lenne az államfőválasztás, a magyar politikusra a megkérdezettek 16,2 százaléka szavazna.","shortLead":"Ha decemberben lenne az államfőválasztás, a magyar politikusra a megkérdezettek 16,2 százaléka szavazna.","id":"20181212_Bugar_Bela_a_masodik_helyen_all_a_szlovak_allamfojeloltek_kozott_egy_felmeres_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dcfeec-2d76-4dbc-8104-47011fc544e5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Bugar_Bela_a_masodik_helyen_all_a_szlovak_allamfojeloltek_kozott_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2018. december. 12. 16:18","title":"Bugár Béla a második helyen áll a szlovák államfőjelöltek között egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","shortLead":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","id":"20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fef58-5211-42d9-96a8-24651c890387","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Beszorult egy férfi az étterem zsíros szellőzőjébe: csak két nap múlva találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]