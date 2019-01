A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is.

Fideszes parlamenti képviselők panziója és Széles Gábor milliárdos üzletember kastélyszállója is kapott vissza nem térítendő támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) - írja a Napi.hu. A lap korábban arról is írt, hogy Mészáros Lőrinc ötcsillagos szállodája és Tállai András testvérének panziója is kapott ilyen támogatást.

A lap most az MTÜ honlapján lévő adatbázis alapján azt írja, az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program vissza nem térítendő pályázati forrásaiból 101 millió forintot kapott az SGHTHERMÁL Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. a zalacsányi Batthányi Kúria és kastélyszálló fejlesztésére, a cég tulajdonosa pedig az SGH Vagyonkezelő Kft. közbeiktatásával Széles Gábor, aki a Videoton Holding Zrt. és a kormánypárti Magyar Hírlap tulajdonosa, az ország egyik leggazdagabb embere. A milliárdos 2012-ben vette meg az egykori Batthyány kastélyszállót, a mellette álló kúriát és több száz hektárnyi földterületet a megkezdett Zala Springs golfpálya beruházással együtt.

Széles mellett fideszes parlamenti képviselők is kaptak a pénzből: a Vertical Art Kft. is kapott 60 millió forintot a Vertical art panzió fejlesztésére, cégadatbázisok alapján pedig a vállalkozás Becsó Károly és Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselők tulajdonában van. Becsó Károly a salgótarjáni választókerületben nyert a tavaly áprilisi választásokon, testvére pedig a Fidesz országos listájáról lett országgyűlési képviselő. A Becsó testvérek korábban 34 millió forint uniós támogatást kaptak egy hollókői ház, elvileg vendégház felépítésére.

Az MTÜ-listán szerepel a Kolping Hotel Spa & Family Resort fejlesztése is, erre a KOLPING Családi Hotel Vagyonkezelő Kft. kapott 304 millió forintot. Az alsópáhoki Kolping Hotel igazgatója Baldauf Csaba, aki egyben a Szállodaszövetség általános alelnökeként is funkcionál.

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint szakmai szempontok alapján döntöttek a pályázatokról.