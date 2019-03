Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések jelzik, ez még nem a nyár, hanem a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Először még kisüt a nap országszerte, aztán lassan beborul az egész ország felett az ég, néhol eső, viharos széllökések...","id":"20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da21bb3b-0c89-46d8-b72e-54630c465317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820c326-9f69-4741-8041-6c10c9deee99","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_koranyarbol_visszaterunk_a_tavaszhoz","timestamp":"2019. március. 25. 05:05","title":"A koranyárból visszatérünk a tavaszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple okosórával kapcsolatban.","shortLead":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple...","id":"20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fdfcd-fbb8-4acb-a4d8-13b10c697456","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","timestamp":"2019. március. 26. 18:03","title":"Kis videókkal mutatja meg az Apple, amit nem mindenki tudott okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","shortLead":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","id":"20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dce912-829c-4e31-929d-e6cfca7c38c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","timestamp":"2019. március. 25. 14:04","title":"Ön is szavazhat arról, hogy melyik volt 2018 legjobb magyar könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3584de6a-e1be-4338-8dd5-b53544e803fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 25. 17:46","title":"A kazános videó miatt Pócs lemondatását követelik Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","shortLead":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","id":"20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b0dfe9-ffab-44a2-ad3c-dfcf715c5791","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","timestamp":"2019. március. 25. 12:37","title":"Naponta 96 táviratot adtak fel tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","shortLead":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","id":"20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e2672-05fb-4ef1-a2e9-ff7eca73ac67","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","timestamp":"2019. március. 26. 06:25","title":"Másfél év egy ajtó beépítésére – ekkora a munkaerőhiány az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9bc2a-37b0-493e-b8be-381b30f16405","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. március. 25. 14:18","title":"Orbán is kapott mikuláscsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","shortLead":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","id":"20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d589b069-7bd4-4eed-ae5a-6b5b99947333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","timestamp":"2019. március. 25. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc informatikai cége betör a dohányiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]