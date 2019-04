Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát a közösségi oldalon, leállt a hírszolgáltatásuk, méghozzá a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát...","id":"20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722634a9-3cc9-4c01-9030-eb3fba5d0f85","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 11:43","title":"„Mi van, nincs mit hazudni? ” – a bedöglött Tényeket ekézik a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","shortLead":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","id":"20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526ad3c-cca5-4981-90a7-3b70021aa690","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","timestamp":"2019. április. 09. 10:58","title":"Gyilkos szupergomba szedi áldozatait világszerte, és ennél csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","shortLead":"Az MIT fejlesztette új roboton nem képes kifogni a népszerű fajáték, vagyis a Jenga, olyan ügyesen pakolja az elemeket. ","id":"20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219ba5ed-345c-4052-aeae-64144d0887b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e2969-1f1b-4591-a52a-1174f2935b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_jenga_mit_robot_gepi_tanulas","timestamp":"2019. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták a Jenga-bajnok robotot, mindent lát és érzékel, nem tud hibázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","shortLead":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","id":"20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849b7b52-ad11-45c2-89da-8cbccf8e4da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","timestamp":"2019. április. 09. 07:04","title":"Autós, biciklis, kamion is - videón mutatják, mennyien járnak át tilosban a HÉV-síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]