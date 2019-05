Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser mobiltelefonnal forgatott filmjét a cannes-i fesztivállal párhuzamosan futó Global Short Film Awardson díjazták. ","shortLead":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser...","id":"20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca3385a-0199-487d-861e-136fa0c94ec5","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Ismét díjazták a 13 éves pécsi fiút, aki pár napja egy cannes-i fesztiválon nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza az autójához.","shortLead":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza...","id":"20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b67bd-fd40-46ce-9022-c8057215b2d6","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","timestamp":"2019. május. 25. 20:23","title":"Lepkét is evett a 17 napig őserdőben kóborló hawaii nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e28b30-5415-4124-8fda-c23b9d632db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 26. 12:03","title":"Ez történt: Trump belegyalogolt a Huaweibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök.","shortLead":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo...","id":"201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae016ca0-21ba-41a4-a122-27207665393b","keywords":null,"link":"/vilag/201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","timestamp":"2019. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen taszító Duterte politikája, a választóknak éppen ő kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre több „zöld rendszámos” autóval, busszal vagy akár robogóval lehet találkozni a közlekedésben, mégsem ismert pontosan, mit is jelent, ha egy jármű elektromos. Kinek jár a zöld rendszám, milyen előnyöket biztosít, hogy lehet igényelni?","shortLead":"A jövő közlekedési eszközei sokak szerint egyértelműen az elektromos meghajtású járművek, ám annak ellenére, hogy egyre...","id":"20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d82737b-7bc6-4420-adef-6202d1a27e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f25c6d-ec61-4cd7-8f2e-d4262e96c84b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190527_eon_Mit_rejt_a_zold_rendszam","timestamp":"2019. május. 27. 07:30","title":"Mit rejt a zöld rendszám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]