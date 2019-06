Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött a trófeáért. A Liverpool győzött.\r

\r

","shortLead":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött...","id":"20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c362235c-1340-4fb9-bc8f-133189f48cc3","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","timestamp":"2019. június. 01. 20:50","title":"Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel a figyelmet. A helyzet Európa-szerte rejt magában veszélyeket.","shortLead":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel...","id":"20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d10c25-0839-4f12-9b10-9162486ecfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","timestamp":"2019. június. 01. 20:03","title":"Megugrott a mumpszosok és kanyarósok száma Angliában, járványtól tartanak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai vezetés egy száz éve történt diákmegmozdulás azon részletét választotta, amely nem rímelt a 30 évvel ezelőtti eseményekre.","shortLead":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai...","id":"201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3b0fe-1468-4183-8420-1db7506f95a4","keywords":null,"link":"/vilag/201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","timestamp":"2019. június. 02. 15:00","title":"Kína urai úgy félnek a Tienanmen téri vérengzés évfordulójától, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov mérkőzésének a helyszínét.","shortLead":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov...","id":"20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dd3013-e91c-448d-91cb-ba3dcb25685c","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 17:44","title":"Egymást taposták az emberek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó, vörös betűs SCV 1 rendszámot is sikerült elintézni az utolsó pillanatban. ","shortLead":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó...","id":"20190602_Dacia_Duster_Papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c7011-b360-4c5b-af1a-afac825cabbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_Dacia_Duster_Papa","timestamp":"2019. június. 02. 09:19","title":"Egyedi rendszámos Dacia Dusterben járja Romániát a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","shortLead":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","id":"20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed03adc-1198-4698-bf12-e3a0f5eac8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 31. 21:10","title":"Fotók: Gyertyagyújtással emlékeztek a hajóbaleset áldozataira a Koreai Nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]