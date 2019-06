Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","shortLead":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","id":"20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64563669-f129-4b4d-b862-dfd89847b60d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. június. 19. 07:50","title":"Két helyen is dugó alakult ki az M0-son baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és olyan rosszindulatú programokat telepítettek az orosz energia- és egyéb kulcsfontosságú hálózatokba, amelyek a megfelelő kód megadása esetén megbénítják az ellenfél kritikus infrastruktúráját. A „trójai falovak” bejuttatása ugyanis csak része a nagyhatalmak között már évek óta egyre keményebb eszközökkel dúló, szabályok nélküli kiberháborúnak.","shortLead":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és...","id":"20190619_K_vilaghaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f6562-9dac-4c4d-be0f-f1736c778e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_K_vilaghaboru","timestamp":"2019. június. 19. 14:00","title":"Láthatatlan fegyverekkel harcolnak egymás ellen a világ nagyhatalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűncselekményt a rendőrség megerősítette. ","shortLead":"A bűncselekményt a rendőrség megerősítette. ","id":"20190618_Kozel_43_millio_forint_ertekben_loptak_orvosi_muszereket_a_Szent_Laszlo_Korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafbd9c3-82c1-4efe-8611-efd195fcb8e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kozel_43_millio_forint_ertekben_loptak_orvosi_muszereket_a_Szent_Laszlo_Korhazbol","timestamp":"2019. június. 18. 18:26","title":"Közel 43 millió forint értékben loptak orvosi műszereket a Szent László Kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"hetilap","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.25/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 19. 00:00","title":"Reklámadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl kizárólagosan csak saját webáruházukon keresztül értékesítik nagy népszerűségnek örvendő sörüket.","shortLead":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl...","id":"20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456871f-a34e-4aa3-902a-c4ce71435e72","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","timestamp":"2019. június. 20. 13:37","title":"Webshopot nyitottak a sörfőző szerzetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]