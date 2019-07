Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja eltakarni az ifjú liberális kafkai átalakulását egy megöregedett tavarissá - írja Ujhelyi István az MSZP-PM EP-képviselője a \"rezsim bűneiről írt\" 250. nyílt levelében. \r

","shortLead":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja...","id":"20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514851db-99f3-4c42-a143-e48cfe7823a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","timestamp":"2019. június. 30. 11:49","title":"Ujhelyi még kongatja a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ed8858-3b87-47c4-b8a1-c4aab32a8c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","timestamp":"2019. június. 29. 10:15","title":"Tippjáték 5/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog egy ligában, és gombnyomásra egész kényelmes családi autóvá varázsolható.","shortLead":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog...","id":"20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba7f03a-b562-49ee-a57b-c5477eadfe73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","timestamp":"2019. június. 29. 15:00","title":"A pusztító: meghajtottuk a 639 lóerős családi autót, az AMG GT 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint a június 30-ai uniós csúcson mindenképpen megegyezésre kell jutni az Európai Bizottság következő elnökéről, a Parlament és a Tanács elnökéről is. Az Európai Központi Bank következő vezetőjéről ráérnek dönteni. A négy legfontosabb poszton nemi egyenlőséget akar. Angela Merkel szerint nehéz tárgyalások várnak az uniós vezetőkre.","shortLead":"A francia elnök szerint a június 30-ai uniós csúcson mindenképpen megegyezésre kell jutni az Európai Bizottság...","id":"20190630_Macron_nemi_egyenloseget_akar_a_legfontosabb_EUs_posztokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7a57b-8d9b-4fa6-9734-db2d79e77284","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Macron_nemi_egyenloseget_akar_a_legfontosabb_EUs_posztokon","timestamp":"2019. június. 30. 18:33","title":"Macron nemi egyenlőséget akar a legfontosabb EU-s posztokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","shortLead":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","id":"20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4493d0f4-2ecd-4e5c-96de-2ec185b61e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","timestamp":"2019. június. 29. 14:36","title":"Tunéziában rekedt magyarok: sokan még mindig nem tudják, mikor jönnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","id":"20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bbd6b-cd19-4f9a-a4c7-52cd9ba11b33","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 30. 15:08","title":"Orbán régi ellenfele lehet az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]