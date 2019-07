Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszerfrissítéseket ígér, de valójában a felhasználók pénzére utazik az az alkalmazás, amelyet több mint 10 millióan töltöttek le eddig a Play Store-ból. Főleg a samsungosok vannak veszélyben.","shortLead":"Rendszerfrissítéseket ígér, de valójában a felhasználók pénzére utazik az az alkalmazás, amelyet több mint 10 millióan...","id":"20190705_samsung_telefon_android_alkalmazas_play_store_updates_for_samsung_csics_security_group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110aaf6-8620-4ca2-946c-317c01bea504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_telefon_android_alkalmazas_play_store_updates_for_samsung_csics_security_group","timestamp":"2019. július. 05. 19:03","title":"Samsung telefont használ? A pénze bánhatja, ha telepíti ezt a veszélyes alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy banki gyakorlat jogszerűségét cáfolta az adóhatóság.","shortLead":"Egy banki gyakorlat jogszerűségét cáfolta az adóhatóság.","id":"20190704_adokartya_hitelfelvetel_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0e5d05-99d3-4cc7-98ae-f3ba326b509e","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_adokartya_hitelfelvetel_nav","timestamp":"2019. július. 04. 17:56","title":"Babaváró hitel: fontos dologra figyelmeztet az adókártyával kapcsolatban a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtök délután négy órára lezárták a legismertebb görög műemléket, az athéni Akropoliszt a városban tomboló hőség miatt.","shortLead":"Csütörtök délután négy órára lezárták a legismertebb görög műemléket, az athéni Akropoliszt a városban tomboló hőség...","id":"20190705_A_hoseg_miatt_ma_is_lezarhatjak_az_Akropoliszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaf619c-9aa5-4078-b96a-69b972f9574b","keywords":null,"link":"/elet/20190705_A_hoseg_miatt_ma_is_lezarhatjak_az_Akropoliszt","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"A hőség miatt ma is lezárhatják az Akropoliszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bce36c-3f7c-4dda-9eeb-b38fa4ef1974","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1,2 millió dollár lesz az ára.","shortLead":"1,2 millió dollár lesz az ára.","id":"20190705_Jon_a_Ford_szupersportkocsija_ami_nem_mehet_az_utcara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0bce36c-3f7c-4dda-9eeb-b38fa4ef1974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6164cb8f-57af-4c7a-bcdc-c2b5661c95e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Jon_a_Ford_szupersportkocsija_ami_nem_mehet_az_utcara","timestamp":"2019. július. 05. 10:43","title":"Jön a Ford szupersportkocsija, ami nem mehet az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb funkciók a bétaverziókban. Legutóbb egy olyan elképzelésre bukkantak, ami megkönnyítheti az adatok visszaállítását.","shortLead":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb...","id":"20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4176a1-baaa-451f-aea0-52ad743a2fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","timestamp":"2019. július. 05. 13:03","title":"Felfedeztek valamit az iOS 13 bétájában: vezetékes adatátvitel iPhone-nal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd78bb7-f38c-4748-beb4-2f7995da89fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltet bemutató Kósa Lajos szerint a város kihívások előtt áll, mert sokan települtek be. ","shortLead":"A jelöltet bemutató Kósa Lajos szerint a város kihívások előtt áll, mert sokan települtek be. ","id":"20190704_Farkas_Cipriant_inditja_Sopronban_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78bb7-f38c-4748-beb4-2f7995da89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffe0fdd-7372-43c6-8d9c-b6656d391bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Farkas_Cipriant_inditja_Sopronban_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 04. 21:41","title":"Farkas Cipriánt indítja Sopronban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]