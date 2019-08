Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","shortLead":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","id":"20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4c1e61-164f-474e-a2e9-a1a85141ce0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:25","title":"Eladó egy Audi S6-os, amely nem titkolja, melyik focistáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat ma.\r

