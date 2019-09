Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","shortLead":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","id":"20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141bc644-e894-4fb6-8b29-41e3e83ec24b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:26","title":"Decemberre hív össze rendkívüli közgyűlést az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","shortLead":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","id":"20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c91704-62d5-42f1-8b4c-372e382b4faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 21:41","title":"Halottnak tettette magát a férfi, hogy ne verjék agyon a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű nemzetközi egyetemi építőverseny mintaházait, és egy rövid sajtótájékoztatón elmondta azokról a véleményét.","shortLead":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon...","id":"20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed710cb-84b2-4a69-8d0e-2c5c42dbeb57","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:10","title":"Áder: \"Nem ártana, ha néhány tanulmányt elolvasna az, aki nyilatkozik a klímakatasztrófáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03df2caf-ffff-4bc3-8a00-af06bf83575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy teljesítményű töltővel akár 20 perc alatt 80 százalékosra tölthető az EQS lemerült akkumulátora.","shortLead":"Nagy teljesítményű töltővel akár 20 perc alatt 80 százalékosra tölthető az EQS lemerült akkumulátora.","id":"20190911_700_kilometeres_hatotavu_elkepeszto_villanyauto_a_mercedestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03df2caf-ffff-4bc3-8a00-af06bf83575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffddec40-b015-4caf-aeeb-278c9300629d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_700_kilometeres_hatotavu_elkepeszto_villanyauto_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:21","title":"700 kilométeres hatótávú elképesztő villanyautó a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190911_idojaras_napsutes_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c33b78-bc08-4b6a-8d63-d11868aea06e","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_idojaras_napsutes_szerda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:09","title":"A nyár ma is visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","shortLead":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","id":"20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c9b304-6fe6-429b-901f-984efe05017e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:33","title":"Trump kirúgta a nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]