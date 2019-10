A közbeszerzést kivételesen nem a NER-hez köthető cégek nyerték, hanem öt osztrák gyökerű cég: a Strabag Vasútépítő Kft., a Belfry PE Kft., a Swietelsky Vasúttechnika Kft., a Thales Austria GmbH és a Thales Rail Signalling Solutions Kft.

A beruházás során összesen 52 kilométernyi vasúti pályát modernizálnak, mely során természetesen alvállalkozókat is alkalmaznak. A 24.hu által megszerzett adatok szerint itt már megjelenik a NER, hiszen a Rákos és Gödöllő közötti szakaszt készítő Belfry PE kizárólag Mészároshoz köthető alvállalkozókat kért fel (pl. vejének Homlok Zsoltnak a cégét, a Vasútvill Kft.-t), de az ugyanezen a részen dolgozó Strabag is a NER-hez fordult. Sőt a másik, Gödöllő és Hatvan közötti, szintén több mint 60 milliárdos szakaszon is pénzhez jut a Mészáros család, meghívott alvállalkozóként örülhetnek megrendelésnek – olvasható a lapban. A felcsúti milliárdos családja máskor is szeretett alvállalkozóként megjelenni nagyobb vasúti projekteknél.

A Gödöllő-Hatvan vonalon is megjelennek Mészárosék, Vasútautomatika Kft.-je és a Mészáros-féle R-Kord alvállakozója, a Termini-Rail Kft., a hihetetlen növekedést produkáló Crystal 91 Kft., valamint a Swietelsky leányok: a DS Vasút Kft. és a Vasútgép Kft. Ahogy a 24.hu megjegyzi: mintha mindegyik nyertes fővállalkozó ugyanabból a kalapból húzott volna magának alvállalkozókat.

