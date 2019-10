Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","shortLead":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","id":"20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd578b4d-a06a-467e-a179-5af9b38f4d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","timestamp":"2019. október. 16. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó hazai Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","shortLead":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","id":"20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae404755-06b6-4a9a-9137-9e4a42d3fa59","keywords":null,"link":"/sport/20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","timestamp":"2019. október. 17. 14:50","title":"A románok után az osztrákok is bevezetik a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092b3b4c-0263-43a6-9fa7-46c55d0b25a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla nem adja fel, hogy övék legyen a leggyorsabb utcai autó a \"Ringen\".","shortLead":"A Tesla nem adja fel, hogy övék legyen a leggyorsabb utcai autó a \"Ringen\".","id":"20191016_Eleg_latvanyos_autokkal_tert_vissza_a_Tesla_a_Nurburgingre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092b3b4c-0263-43a6-9fa7-46c55d0b25a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f33df0b-99db-4fed-a921-5d614571a8d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Eleg_latvanyos_autokkal_tert_vissza_a_Tesla_a_Nurburgingre","timestamp":"2019. október. 16. 12:27","title":"Elég látványos autókkal tért vissza a Tesla a Nürburgringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai-ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai Bizottság. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai-ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai...","id":"20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3250ca30-632c-4013-8920-ae9668e01ed2","keywords":null,"link":"/360/20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","timestamp":"2019. október. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán együttműködne Karácsonnyal, török–amerikai tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","shortLead":"Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.","id":"20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99da0870-e806-4860-af2e-bf0f2238851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e214d30-a404-459d-bcc6-6003f83c577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Atveszi_a_mandatumat_a_mohacsi_polgarmester","timestamp":"2019. október. 16. 22:02","title":"Átveszi a mandátumát a mohácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke közötti vita. Nem is volt igazán vita, a szemtanúk azt mondták, leginkább Trump pocskondiázta a demokrata párti politikust, majd Twitter-üzenetekben ment neki a demokratáknak.","shortLead":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi...","id":"20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec28517-5edb-472b-8bb5-08bb2c2fd95d","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Trump megint beindult: beteg embernek nevezte a képviselőház elnökét, majd magát dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]