[{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt vehet a 5G-s hálózataik kiépítésében. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","id":"20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486b8a20-0788-4053-bb77-33dba178f27b","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","timestamp":"2020. január. 29. 17:10","title":"A katolikusok is beszálltak a Niedermüller-vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","shortLead":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","id":"20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a3b19c-ac8f-49a7-b0f2-de4097a90708","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","timestamp":"2020. január. 28. 14:23","title":"Nagy vállalást tett az Adidas: pár éven belül szinte csak újrahasznosított műanyagot fognak használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82359ae7-469f-4565-9e13-408f73bad6bf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párizs hangulatos, szellős, kellemes - mint mindig. Baráti társaságok piknikelnek a parkban. Az idillt azonban egy terrortámadás hasítja ketté. Mihez kezdjen az elárvult kislány és nagybátja, ha életük legfontosabb láncszeme mindörökre kiesett?","shortLead":"Párizs hangulatos, szellős, kellemes - mint mindig. Baráti társaságok piknikelnek a parkban. Az idillt azonban...","id":"202004_film__utohatas_amanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82359ae7-469f-4565-9e13-408f73bad6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef3522-0817-4cd7-b8ac-c586c4247325","keywords":null,"link":"/360/202004_film__utohatas_amanda","timestamp":"2020. január. 28. 10:00","title":"Amanda: végtelenül emberi film arról, hogy vészeljük át egy terrortámadás tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi a koronavírust. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi...","id":"20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5dad5-d527-4baa-95b5-800ca68c485f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 29. 08:00","title":"Radar360: majdnem hatezer fertőzött Kínában, itthon kevés a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","shortLead":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","id":"20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d2b6-4c8e-448d-b5ae-52c3460b9014","keywords":null,"link":"/sport/20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. január. 28. 21:53","title":"Úgy hírlik, Dzsudzsák maradna az Emirátusokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]