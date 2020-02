Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200210_Radar360esti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bfc1f0-0553-40e3-92bf-90d3aaa60b2a","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360esti","timestamp":"2020. február. 10. 17:30","title":"Radar360: A Ciara ciklon itt, Orbán Viktor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","id":"20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df1e62-5056-4cf0-9fcf-95e281a70314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","timestamp":"2020. február. 10. 09:27","title":"Egy nyolc kocsit szállító tréler gyulladt ki az M86-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","shortLead":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","id":"20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd54db-81e3-4f74-b129-e2cbfae8f3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","timestamp":"2020. február. 10. 17:04","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány a szalézi rend óbudai központjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","shortLead":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","id":"20200211_brit_gdp_brexit_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf95d011-da26-4fba-85d8-853b1bd2a31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_brit_gdp_brexit_2019","timestamp":"2020. február. 11. 12:14","title":"Állóra fékezett a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego nagyot változik – ígérik.","shortLead":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego...","id":"20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39750f20-8317-48bc-a70e-bd98186e315f","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","timestamp":"2020. február. 10. 13:42","title":"2030-ban már nem olyan legót fognak árulni, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált borostyán azonban nem erről árulkodik.","shortLead":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált...","id":"20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d78cb-e8d5-4c12-bd2e-000e4388a6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","timestamp":"2020. február. 10. 19:03","title":"A tudósok találtak egy 99 millió éves borostyánt, igazi ritkaságot őriz a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet a genfi konferenciáján jelentette be, hogy a védőoltás kifejlesztéséig a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel kell küzdeni a vírus ellen. A koronavírusként elhíresült kórokozó új nevet is kapott: COVID-19.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet a genfi konferenciáján jelentette be, hogy a védőoltás kifejlesztéséig a jelenleg...","id":"20200211_WHO_Csak_18_honap_mulva_lehet_vedooltas_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cb8f0f-15a2-451e-8b4f-3e45617bf8fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_WHO_Csak_18_honap_mulva_lehet_vedooltas_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 11. 19:11","title":"WHO: Csak 18 hónap múlva lehet védőoltás a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]