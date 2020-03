Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb misézés.","shortLead":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb...","id":"20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d4366-2ed5-4060-a1f7-c67c52eae2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","timestamp":"2020. március. 11. 16:59","title":"Semjén: A nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell tolni a megjelentetésüket.","shortLead":"Több 2020-as Apple-telefonra is hatással lehet a koronavírus, mármint abban az értelemben, hogy valószínűleg el kell...","id":"20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65163e5-668f-4c28-bb43-2024070b4f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_koronavirus_apple_iphone_megjelenesek","timestamp":"2020. március. 11. 10:03","title":"A koronavírus újabb áldozata az Apple lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","shortLead":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","id":"20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3923ed-5299-4e78-a8da-a1807fe95f2a","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","timestamp":"2020. március. 11. 17:49","title":"Elhalasztják a budapesti Fed-kupa-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi felhasználás során milyen sebességet hoz az újgenerációs technológia.","shortLead":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi...","id":"20200310_dell_orange_5g_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaecc0b-7d70-41ac-b63b-10dd6eb9baa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dell_orange_5g_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 14:33","title":"A Dell kipróbálta, mennyivel gyorsabb az 5G-s net, az eredmény beszédes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

