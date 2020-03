Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","shortLead":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","id":"20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d696097-09e1-43d6-b51e-2b108e9a4500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","timestamp":"2020. március. 18. 15:41","title":"Hamarabb jöhet a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","shortLead":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","id":"20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c598101e-ce00-4152-adca-714390706087","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","timestamp":"2020. március. 17. 14:57","title":"Ez már hivatalos: a Macskák lett az év legrosszabb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet home office-t bérelni az Airbnb-n és miért nem készült még kabala a járványhoz. Debrecenből pedig Hadházi László tudósít. ","shortLead":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet...","id":"20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6c27-fb21-4d1f-9e25-051cf6755c71","keywords":null,"link":"/360/20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","timestamp":"2020. március. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál karanténhíradó: Mészáros Lőrinc-hologram tart matekórát a távoktatás alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","shortLead":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","id":"20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18502ffb-d37d-4d7e-9c52-659ecbbef7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","timestamp":"2020. március. 17. 11:21","title":"A jó öreg szappan a legjobb fegyver az autók fertőtlenítésében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","shortLead":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","id":"20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a9c0ea-1374-404c-909f-7bb6d90d8516","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","timestamp":"2020. március. 17. 21:03","title":"Megnyitották a határt a Hegyeshalomnál veszteglő románok és bolgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81","c_author":"Daczi Dóra - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell, ugyanakkor a helyzet fokozódásával az árszínvonal rövid távú csökkenése egyre reálisabb forgatókönyv. A hosszú távon továbbra is az árszínvonal emelkedését váró elemzők annak ellenére osztották meg gondolatkísérleteiket, hogy a koronavírus gazdasági hatásai napról napra formálják a piacot. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen lehetséges forgatókönyvek születhetnek a következő hetekben.","shortLead":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell...","id":"20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99454fdc-7283-4dd2-9ef9-b0891bcae322","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Koronavírus és ingatlanpiac: \"egyáltalán nem az történik, mint amire számítottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos állapotban.","shortLead":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos...","id":"20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cd7197-7684-46a2-98d0-049c7e064aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Négy koronavírusos beteg van a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]