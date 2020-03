Kinek mit jelent a pánikvásárlás – van, aki lisztet és vécépapírt halmozott fel egy esetleges kijárási tilalomra készülve, és van, aki pingpongasztalból, görgőből, vagy épp jógamatracból tárazott be. A sportkellékeket árusító boltok webshopjában látványosan nagy volt a forgalom az elmúlt hetekben, az áruk között keresgélve egyértelműen lehetett látni, hogy hamar elfogynak az otthoni sportoláshoz szükséges termékek.

A helyzetre ráerősített a teljes bizonytalanság is. Péntek reggelig csak találgatni lehetett, hogy mikor lesz kijárási tilalom vagy korlátozás, és hogy ha lesz, akkor az miként érinti a sportolást. Most már tudjuk a választ: csak korlátozást vezettek be, és az egyéni sportolás szabad marad, vagyis egy futásra nyugodtan elmehet bárki, ha közben távol marad másoktól. Viszont amíg ezt nem lehetett tudni, sokan már felkészültek a legrosszabbra, hogy egyáltalán nem lenne szabad a szabadban sportolni. Arról nem is beszélve, hogy akik sűrűbben lakott környéken élnek, azoknak nincs esélye úgy kimenni a szabadba edzeni, hogy tartsák a többi embertől a távolságot.

A koronavírus-járvány miatt önkéntes karanténban lévő táncos gyakorol budapesti otthonában 2020. március 27-én © MTI / Balogh Zoltán

Meglátták ebben a lehetőséget az edzőtermek is: több olyan hely is van, amely a gépeit, felszereléseit bérbe adja, amíg a veszélyhelyzet miatt zárva kell tartania. Mivel a cég saját infrastruktúrájáról van szó, nagy nyilvánosság előtt ezt általában nem is hirdetik, csak a törzsvendégeknek ajánlják fel a bérlési lehetőséget, szigorú anyagi felelősségvállalás terhe mellett. Ez azt is jelenti, hogy mentik, ami menthető, valószínűleg így sem ússzák meg nagy pénzügyi károk nélkül ezt az évet.

Kézi súlyzók és fitneszgépek

Azt a legnagyobb magyarországi sportkelléküzletek is megerősítették, hogy nagyot ugrott a forgalom. Kiss Ramóna, a Hervis marketingvezetője azt írta kérdésünkre: március 5-e óta, amikor hivatalosan is megjelent a koronavírus Magyarországon, a cég webáruházának forgalma jelentősen növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A webshopban lehet házhozszállítást vagy áruházi átvételt is kérni, ám mostanában az áruházak rövidített nyitvatartási ideje, illetve az önkéntes otthonmaradás miatt nagyobb arányban kérik a házhozszállítást. Sőt, a Decathlonnál már csak ez maradt: a lánc pénteken bejelentette, hogy "további intézkedésig" zárva lesznek üzleteik.

„Egyértelműen nőtt a webáruházunk forgalma, akik eddig az áruházainkban vásároltak, most inkább online rendelnek” – válaszolta - még a bezárás előtt - kérdésünkre a Decathlon vállalati kommunikációs vezetője, Herczeg Lilla is.

Jól látszik a rendelések összetételén az is, hogy milyen sportolásra készülnek az emberek. A Decathlonnál nagyjából háromszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, a kézi súlyzóktól a futópadokon át a pingpongasztalokig. A Hervisnél az egy évvel korábbival összehasonlítva a legnagyobb változás az, hogy kézi súlyzókra, kettlebell súlyokra, különböző fitneszgépekre, illetve pingpongasztalokra van a legnagyobb kereslet. De jelentősen növekedett az érdeklődés a melegítőruházat iránt is.

A Nyíregyházi Sportcentrum munkatársai futógépet visznek Helebrandt Máté gyalogló (b) nyíregyházi otthonába 2020. március 19-én © MTI / Balázs Attila

Pontosan így szabad sportolni A kormányrendelet szerint a lakóhelyet alapos indokkal el lehet hagyni a kijárási korlátozás alatt. Alapos indoknak számít „az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés”. Mindez „küléterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani”.

Ami a kiszállítás gyorsaságát illeti: a Hervistől azt válaszolták, „tudjuk magunkat tartani az oldalon feltüntetett szállítási határidőkhöz, nem kellett ezeken változtatnunk. Áruházi tevékenységeinket az aktuális helyzethez igazítjuk.”

A Decathlonnál ez egy kicsit problémásabb lehet, onnan azt a választ kaptuk: „A megnövekedett érdeklődés miatt a kiszállításra tett vállalásainkat módosítottuk és természetesen az ezen a területen dolgozó csapat létszámát is igyekszünk maximálisan optimalizálni”. Folyamatosan új megoldásokon dolgoznak, hogy eleget tudjanak tenni a megnövekedett rendelésszámnak – tette hozzá a vállalati kommunikációs vezető.

A mostani helyzetben jogosan kérdezhetik azt a vásárlók, hogy mennyire érdemes külföldről behozott terméket rendelniük, megbízhatnak-e abban, hogy minden rendben lesz a nemzetközi szállítással és a logisztikával. A beszállításokra a Hervisnél hatással van a járvány, ott előfordulnak kisebb fennakadások. De „folyamatos kapcsolattartás folyik a beszállítóinkkal és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vásárlói igényeknek továbbra is időben, megfelelő mennyiségben és minőségben tudjunk eleget tenni” - írták. A Decathlon pedig azt válaszolta: spanyol raktárból kapják a termékeket, onnan egyelőre zökkenőmentes a szállítás.