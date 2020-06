Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve a fővárosban egy percre megáll az élet.","shortLead":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve...","id":"20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee5400-7f4c-4778-ad70-65b1f8d8c437","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","timestamp":"2020. június. 03. 07:02","title":"Kövér: A baloldal újra és újra rátámad a saját nemzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Facebook mobilos verziójában jelenik majd meg a Manage Activity nevű új funkció, ami jelentős mértékben megkönnyíti a kellemetlenné váló bejegyzések törlését a közösségi oldalról.","shortLead":"Elsőként a Facebook mobilos verziójában jelenik majd meg a Manage Activity nevű új funkció, ami jelentős mértékben...","id":"20200602_facebook_manage_activity_bejegyzes_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9c64f4-137a-4c91-a6bb-72ad25f50b55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_manage_activity_bejegyzes_torlese","timestamp":"2020. június. 02. 19:03","title":"Hasznos funkciót kap a Facebook, könnyen törölheti a korábbi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ungváry Rudolf","category":"360","description":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni pedig nem Karácsony főpolgármester tökéletesen elhibázott szavai alapján kell. Vélemény.","shortLead":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni...","id":"20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519897b-c297-441e-b60f-f6a5ba359c65","keywords":null,"link":"/360/20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","timestamp":"2020. június. 02. 17:30","title":"Ungváry Rudolf: Több mint bűn, politikai hiba, amit Karácsony Gergely mond Trianonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban, biztonságot, esélyegyenlőséget és méltóságot mindenki számára – írta David Cornstein.","shortLead":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban...","id":"20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb23780-984c-4d6a-ad3e-cd7b17460b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 10:26","title":"Amerikai nagykövet: Fájdalmas látnom, még mindig létezik igazságtalanság nagyszerű országunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","shortLead":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","id":"20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ce3671-383c-42a1-bdc0-f6e99a562c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","timestamp":"2020. június. 03. 14:55","title":"Megújul a Volkswagen kirakatautója, és jön belőle a kombi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt a tüntetőket lőtték az egyenruhások.","shortLead":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt...","id":"20200602_louisville_rendorok_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf5d877-3a9b-43f8-86dd-9d842784d132","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_louisville_rendorok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 11:05","title":"Egy étterem-tulajdonost lőttek agyon a rendőrök Louisville-ben, a teste fél napig hevert az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült.","shortLead":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis...","id":"20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01367ee2-3a4f-446e-b4f0-3958b890453a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","timestamp":"2020. június. 02. 17:03","title":"Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek” a narválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]