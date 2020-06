Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","shortLead":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","id":"20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9d22a-e38b-4f93-88c5-1fa6e4d0f7b0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 19:45","title":"Kihasználatlan az idősek bolti idősávja a Kereskedelmi Szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz kettős mércét a német CDU-CSU uniós, illetve hazai politikájában.","shortLead":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz...","id":"20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6030ac9a-70ac-49e8-8471-54d4f2088f09","keywords":null,"link":"/360/20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","timestamp":"2020. június. 04. 07:30","title":"Die Welt: Merkelék kedvenc autokratáját ki kell tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","shortLead":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","id":"20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1a872c-8497-44c3-9ca0-20f63de22c93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","timestamp":"2020. június. 05. 11:30","title":"Miért repülök folyton álmomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok szabadon átkelhetnek a határon. Az, hogy érdemes-e idén nyáron külföldi utat tervezni, téma az Európai Unióban és Magyarországon is. Egyelőre ahány ország, annyi szabály.","shortLead":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok...","id":"20200605_europa_utazas_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf60c51d-7e86-4f0f-bf99-4425bc7ecb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_europa_utazas_turizmus","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Európai utazást tervez? Erre kell most ügyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő tagjai a társadalomnak, akiknek nem ugrik görcsbe a gyomra, ha leinti a rendőr – magyarázza Atiba Madyun washingtoni politikai aktivista, a Party Politics US alapító-elnöke, miért épp most okozott robbanást a fekete közösség elleni rendőri erőszak. Bár nem sértődött meg Joe Bidenre, a demokrata párttal is vannak gondjai a \"2020 rohadtul számít\" kampány kezdeményezőjének.","shortLead":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő...","id":"20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d7c79-e75e-4fa4-85cc-26f99d3c341a","keywords":null,"link":"/360/20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 04. 13:00","title":"\"Fehér bajtársai azt hazudták: nagyapámnak a majoméhoz hasonló farka van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy.","shortLead":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is...","id":"20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2aa7a-96ec-4674-81de-2b714b1019bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","timestamp":"2020. június. 03. 22:10","title":"Kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki nyithat kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","shortLead":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","id":"20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cdf263-45c4-4460-af1a-9df02e3afbbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","timestamp":"2020. június. 03. 18:41","title":"Trump kitiltja a kínai légitársaságokat Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász állandó rovatában a George Floyd halála után kialakult amerikai helyzetet elemzi, és azt írja, hogy a törvényt Trumphoz hasonlóan kevéssé tisztelő előd, Richard Nixon jobb volt, mint jelenlegi utódja.","shortLead":"Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász állandó rovatában a George Floyd halála után kialakult amerikai helyzetet elemzi...","id":"20200605_New_York_Times_Trump_az_orbani_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33482b78-e8cb-402d-ac5a-a8df15b99369","keywords":null,"link":"/360/20200605_New_York_Times_Trump_az_orbani_uton","timestamp":"2020. június. 05. 07:30","title":"New York Times: Trump az orbáni úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]