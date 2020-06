Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","shortLead":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","id":"20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b085aaa-bde5-4723-ae9a-e36d87db5b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. június. 08. 18:57","title":"Több kilométeres dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","shortLead":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","id":"20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e7f323-8099-4aec-8ee9-51a5e93a8c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. június. 09. 10:19","title":"Hivatalos: Kivonul a Lada Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","shortLead":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","id":"20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ebb2a4-833f-41dc-affa-25f94491ddc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 15:06","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","shortLead":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","id":"20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb36c23-0abc-4233-a80b-73e56af49ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","timestamp":"2020. június. 08. 16:43","title":"Angliába is eljutottak az állampusztai börtönben gyártott tészták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","shortLead":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f499a-c74d-4a98-b4ae-63743ecb8561","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 13:48","title":"Szabó Kimmel Tamás visszautasítja a TV2 állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerte egymás koronavírus elleni erőfeszítéseit a magyar és a dél-koreai külügyminiszter – közölte Szijjártó Péter. Az is elhangzott, hogy Magyarország támogatja Korea ENSZ BT-tagságát. ","shortLead":"Elismerte egymás koronavírus elleni erőfeszítéseit a magyar és a dél-koreai külügyminiszter – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200608_szijjarto_hableany_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fe8b5b-1326-4bd3-9f54-70bcfcd86f74","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_szijjarto_hableany_korea","timestamp":"2020. június. 08. 13:01","title":"Emlékművet állítanak a Hableány-tragédia áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét és több javaslattal is előállt.","shortLead":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult...","id":"20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ddb9e-fc2c-4cbc-a5f5-2e4fb2280114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","timestamp":"2020. június. 09. 11:40","title":"A válság megmutatta, hogy sokkal nagyobb a gond az albérletpiacon, mint előtte gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első cégek már csukják is be a gyárakat – írja a Handelsblatt, a német üzleti körök lapja.","shortLead":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első...","id":"20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c968143-ea03-4e19-8564-fa026a4d32fd","keywords":null,"link":"/360/20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","timestamp":"2020. június. 08. 07:30","title":"Handelsblatt: Autógyárak mehetnek tönkre Európa-szerte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]