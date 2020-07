Újra meghosszabbítják a bankkártyaleolvasó készülékek támogatását

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők szerint Mark Zuckerbergék így próbálják kifogni a szelet az ellenük bojkottot hirdetők vitorlájából.","shortLead":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők...","id":"20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b8dca2-072c-4512-9ed7-849c77e9afb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","timestamp":"2020. július. 01. 05:38","title":"Nagyon próbálkozik a Facebook, hogy meggyőzze az őt bojkottáló cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","shortLead":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","id":"20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95c39-7e9d-4622-99fa-533b4a969a83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","timestamp":"2020. június. 29. 12:41","title":"Extrém szerencsés volt a motoros, aki egy Bentleyvel versenyzett az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","shortLead":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","id":"20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dc1d36-70f3-4389-ae8c-40233770b765","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","timestamp":"2020. június. 30. 13:25","title":"Online konferencián mondja el Orbán, mit gondol Európáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint közfeladatot látott el, ezért megszüntették a szabálysértési eljárást a Mérce tudósítójának ügyében.","shortLead":"A bíróság szerint közfeladatot látott el, ezért megszüntették a szabálysértési eljárást a Mérce tudósítójának ügyében.","id":"20200630_tuntetes_tudositas_merce_ujsagiro_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf3748-470a-42f6-8578-c0cafc16f538","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_tuntetes_tudositas_merce_ujsagiro_szabalysertes","timestamp":"2020. június. 30. 14:37","title":"Felmentették az újságírót, aki az úttesten sétálva tudósított egy tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","shortLead":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","id":"20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7bff6-d1ef-432b-88fa-f902aaa24557","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 20:42","title":"Kétszeri nekifutásra sem sikerült megválasztani az országgyűlés új jobbikos alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]