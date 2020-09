Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eef628e6-54b9-4e61-a9c6-2464bb4f2d1d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A saját vállalkozás, cég alapításának gondolata elsőre ijesztőnek tűnik, pedig csak egy maroknyi dolgot kell betartani, hogy ne fulladjon kudarcba a kezdeményezés.\r

","shortLead":"A saját vállalkozás, cég alapításának gondolata elsőre ijesztőnek tűnik, pedig csak egy maroknyi dolgot kell betartani...","id":"samsungbch_20200923_cegalapitas_vallalkozas_tippek_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef628e6-54b9-4e61-a9c6-2464bb4f2d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff616b8e-f2cb-4e5a-94c7-a8dc04a32ed3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200923_cegalapitas_vallalkozas_tippek_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"4 egyszerű, de annál hatékonyabb tipp leendő vállalkozóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","shortLead":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","id":"20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fe0d86-6c56-44a6-8080-4047ffb83292","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:11","title":"Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Belaruszban, miután Lukasenka titokban letette a hivatali esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Kovács Bélát csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken. A Jobbik egykori politikusát egy évek óta húzódó perben az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel és költségvetési csalással vádolták. A bíró azonban az ítélet indoklásában azt mondta, bizonyítottnak látja, hogy Kovács Bélát az orosz hírszerzés beszervezte.

","shortLead":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett...","id":"20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05144a77-ab3c-45e3-89f8-76c3731f220c","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:02","title":"Kiképezték az oroszok, mégis felmentették Kovács Bélát a kémvádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KKM azt már nem árulta el Ujhelyi István adatigénylésére válaszolva, hogy adott-e el a nagyjából 4700 forintos darabáron vásárolt tesztekből.\r

","shortLead":"A KKM azt már nem árulta el Ujhelyi István adatigénylésére válaszolva, hogy adott-e el a nagyjából 4700 forintos...","id":"20200924_ujhelyi_kkm_megvasarolt_koronavirustesztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d5cd49-8a68-44e9-851c-7a46fde34ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ujhelyi_kkm_megvasarolt_koronavirustesztek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:42","title":"9,6 milliárdért vett koronavírustesztet a kormány, és az is megvan, hogy melyik cégektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202039_a_jog_veszelyes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98a5f8-b61f-43df-984f-18de7a8b9a9f","keywords":null,"link":"/itthon/202039_a_jog_veszelyes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:45","title":"Farkas Zoltán: A jog veszélyes fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát az jelenti, hogy a nem koronavírusos betegekre már most is túl kevés orvos jut és ha megugrik az esetszám, a helyzet tovább romolhat. ","shortLead":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát...","id":"202039_vegtelen_muszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad7d72-ba98-413a-bcab-941403377453","keywords":null,"link":"/360/202039_vegtelen_muszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:10","title":"Már a mentőkocsi-vezetők is tesztelnek, de így sem tudnak minden igényt kiszolgálni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]