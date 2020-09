Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","shortLead":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","id":"20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ceb29-b76b-4c7f-8a34-dc4c51801037","keywords":null,"link":"/elet/20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:32","title":"Bátorságáért tüntettek ki egy aknakereső patkányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","shortLead":"Minden 62 év feletti terézvárosi eltölthet egy napot a Széchenyi fürdőben. ","id":"20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211dc301-7356-46e3-95bf-9a7313deabc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Jarvanyhelyzet_ingyen_furdobelepo_idosek_Terezvaros","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:35","title":"Ingyen fürdőbelépőt ad az időseknek a VI. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni az orvosnak, mely területeket kell jobban odafigyelni a szövetmintában.","shortLead":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni...","id":"20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bdfe73-a551-4335-97de-a878100fa8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia belenéz a mikroszkópba, és megmondja, hol kell keresni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista, hiszen tapasztalataik szerint a befektetők nem fordultak el az országtól. Ugyanakkor a költségvetés hiánya idén akár a 9 százalékot is elérheti – ismerte el Varga Mihály a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén, ahol azért többször kiszólt Matolcsy Györgynek is. ","shortLead":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista...","id":"20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3391a908-27e0-46cb-80c7-05c70608348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:26","title":"Varga: Ami eddig jól jött a gazdaságnak, most pont az lett a hátrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","id":"20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c37a-91f2-489d-898e-7219c707b8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:40","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100 darabot még tesztelnek.","shortLead":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100...","id":"20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e0511b-2034-4b53-9069-46bc249c9346","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:15","title":"Szijjártó még ezer lélegeztetőgép beszerzését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen próbálgatják, így hamar kiderül, ha valami probléma van vele. Többen is sérelmezik, hogy hamar lemerül az akkumulátor, pedig van rá jó magyarázat.","shortLead":"Pár napja már letölthető az iPhone-okra az Apple legújabb mobil operációs rendszere, az iOS 14. Egyre többen...","id":"20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef890db5-cfd5-4749-9d56-1285efe5454d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_ios14_akkumulator_gyorsan_merul_rossz_uzemido_beallitasok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:03","title":"Néhány napja gyorsan lemerül az iPhone-ja? Itt a megnyugtató magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]