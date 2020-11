Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","shortLead":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","id":"20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3999fd3f-a8cb-4518-837f-6041aee7de32","keywords":null,"link":"/elet/20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","timestamp":"2020. november. 03. 11:13","title":"A bécsi terrortámadás idején órákra az operában rekedtek a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","shortLead":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","id":"20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57423d42-21e3-44b6-8838-b1450d8582da","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","timestamp":"2020. november. 03. 10:12","title":"Azért gyújtott fel templomokat, hogy blackmetálosként felvághasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három forgatókönyv volt az asztalon, de se a Budapest Bank megtartása, se az eladása nem lett volna olyan jó opció, mint beadni az MKB és a Takarékbank fúziójába.","shortLead":"Három forgatókönyv volt az asztalon, de se a Budapest Bank megtartása, se az eladása nem lett volna olyan jó opció...","id":"20201103_Mager_Andrea_elmeselte_hogyan_hazasodik_ossze_Meszaros_Lorinccel_az_allam_az_uj_szuperbankban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631f55aa-7d50-45e9-9602-7cabc57209c6","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Mager_Andrea_elmeselte_hogyan_hazasodik_ossze_Meszaros_Lorinccel_az_allam_az_uj_szuperbankban","timestamp":"2020. november. 03. 17:14","title":"Mager Andrea elmesélte, miért házasodik össze Mészáros Lőrinccel az állam az új szuperbankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512","c_author":"HVG","category":"360","description":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","shortLead":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","id":"202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746adc-fcf7-4d04-aec7-e350c55b082d","keywords":null,"link":"/360/202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","timestamp":"2020. november. 03. 10:00","title":"Lassabban fejlődnek a gyerekek, akik császármetszéssel jönnek a világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0741b702-3455-4609-bb7c-148e85ebf5dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Ukrajnában. Egy nap alatt 157-en haltak meg.","shortLead":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Ukrajnában. Egy nap alatt 157-en haltak meg.","id":"20201103_ukrajna_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0741b702-3455-4609-bb7c-148e85ebf5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3feef91-4fbe-4ec4-aef6-2daf0c231b47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ukrajna_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 03. 14:41","title":"Ukrajnában már 234 ezer beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket - mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Néhány kórházban már most elhalasztották a nem életmentő műtéteket, Gulyás szerint országosan is ez jöhet majd, a covidos beteget ellátó kórházakban idővel nem lesz másmilyen ellátás. Kiderült, a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara kifogásait, így a kivezénylésre vonatkozó szigorú szabályok veszélyhelyzet idején lesznek érvényesek, a másodállásokat is engedni fogják.","shortLead":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket...","id":"20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe80f293-d97c-4343-b09a-8e5a738850d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 04. 13:29","title":"Gulyás elmondta, mi az éjjeli kijárási korlátozás célja, országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]