[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","shortLead":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","id":"20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540fbac8-0449-404d-be00-08550eeffc21","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","timestamp":"2020. november. 30. 08:37","title":"Több mint 160 sportolót csapott be hamis sportorvosi igazolásokkal egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, de azóta is folyamatosan nő az aHangon megjelenő kezdeményezés támogatóinak száma. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a publicisztikája után, amelyben többek között...","id":"20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15768-0e8d-4880-a402-f0eee859eafc","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Gálvölgyi János, Geszti Péter és már több mint 9 ezer aláíró követeli petícióban Demeter Szilárd lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","shortLead":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","id":"20201201_idojaras_hoszallingozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b019e-7177-4e47-beaf-a5a4b6914766","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_idojaras_hoszallingozas","timestamp":"2020. december. 01. 07:13","title":"Kisüt a nap, de ahol nem, ott hó fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","shortLead":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","id":"20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20edb9b1-5da2-4996-a1fd-073fd1e33aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","timestamp":"2020. december. 01. 09:21","title":"525 lóerős motort kapott a kecskeméti Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60eface5-1463-43b6-82bd-86e40f469c80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körös pályázat lezajlott, december végén jön a második. ","shortLead":"Az első körös pályázat lezajlott, december végén jön a második. ","id":"20201130_1000_ebicikli_allami_penzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60eface5-1463-43b6-82bd-86e40f469c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069599b3-72aa-4d39-8bf4-d14f8f072c28","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_1000_ebicikli_allami_penzbol","timestamp":"2020. november. 30. 09:00","title":"Ezer villanybiciklire még idén küldhetik az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]