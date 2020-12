Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28c80fa-763c-4a54-8d49-81ed6b91f9cb","keywords":null,"link":"/360/20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","timestamp":"2020. december. 14. 08:00","title":"Radar360: Rogán megszólalt a vakcinaregisztrációról, az SZFE-sek a tanévükről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","shortLead":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","id":"20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d735e1-161e-4508-804a-da2e177f0e96","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","timestamp":"2020. december. 15. 05:05","title":"Távozik Trump igazságügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63192940-b3a0-4ca5-bef3-cd29f39f90f3","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A tárca nélküli miniszter legalább fél évszázadot ment vissza a múltba.

","shortLead":"A tárca nélküli miniszter legalább fél évszázadot ment vissza a múltba.

","id":"20201215_Honnan_olyan_ismerosek_azok_a_noi_privilegiumok_amelyekhez_Novak_Katalin_ragaszkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63192940-b3a0-4ca5-bef3-cd29f39f90f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08b37f6-3864-4883-be00-f4b8acc52050","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Honnan_olyan_ismerosek_azok_a_noi_privilegiumok_amelyekhez_Novak_Katalin_ragaszkodik","timestamp":"2020. december. 15. 09:29","title":"Honnan ismerősek azok a női privilégiumok, amelyekhez Novák Katalin ragaszkodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás, 2019-re ez 89 hónapra nőtt. Bár az ország legnagyobb részén javult a helyzet, Budapesten közel két évvel kell többet dolgozni egy ilyen elképzelt lakásért. Az ország legszegényebb egyötödének helyzete romlott hatalmasat.","shortLead":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás...","id":"20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d90f77-b9dd-4129-a7a4-cb969e7afd7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","timestamp":"2020. december. 15. 11:05","title":"Kiszámoltuk, többet kell-e dolgozni egy lakásért, mint 2009-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása, így gyorsabb és hatékonyabb lehet az áruk újratöltése, szállítása és raktározása is a MOHAnet okospolcával – hívta fel a figyelmet a Telenor, amely a rendszer működéséhez szükséges mobilkapcsolatot biztosítja. Így elkerülhető a felesleges, a Covid-helyzetben kockázattal járó boltlátogatás is. A megoldást már valódi boltokban tesztelik sörök, vákuumcsomagolt húskészítmények és dohányáruk esetében.","shortLead":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása...","id":"20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7711702-20c9-4533-ac1f-baf0aa400597","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","timestamp":"2020. december. 15. 14:33","title":"Amelyik boltban ilyen polcok vannak, ott online láthatják a vásárlók, mi van épp készleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","id":"20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de7e56c-b4fb-4883-8110-f25acba4d9ad","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:43","title":"Január közepén indul a koronavírus elleni tömeges oltás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]