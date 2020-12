Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","shortLead":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","id":"20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc663486-892d-46ef-909f-fb65447e6342","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 22. 07:41","title":"Akár kampány közben is visszahívhatók lesznek az ellenzéki jelöltek, ha botrányba keverednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","shortLead":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","id":"20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4038c3c-a58a-45ed-ae71-a9d2bd5e42fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","timestamp":"2020. december. 22. 04:18","title":"Menő, hogy a pardubicei rendőrök 5,7 literes motorú Dodge Chargerral járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.","shortLead":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő...","id":"20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45833492-f101-4799-aca1-00012168e691","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","timestamp":"2020. december. 23. 18:40","title":"Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Viszonylag ritka, amikor a merénylő és áldozata a sikertelen támadás után békésen elbeszélget egymással telefonon. 