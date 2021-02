Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik pörgetését.","shortLead":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik...","id":"20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc2dae-ebbc-421a-9f3a-f59f44b0e837","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","timestamp":"2021. február. 04. 14:03","title":"Új funkción dolgozik az Instagram, máshogy kell majd nézni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül egy sor kreatív reklám is. Mutatjuk a hét kedvencünket.","shortLead":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül...","id":"20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c379c6c-37b0-41ae-a505-29562bd8cea3","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","timestamp":"2021. február. 04. 12:45","title":"Matthew McConaughey kétdimenzióssá válik – itt vannak a kedvenceink az idei Super Bowl-reklámokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","shortLead":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","id":"20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a587c2a-6fae-49f9-9b01-c7c0a77493c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","timestamp":"2021. február. 05. 17:34","title":"Megszólalt Szász János a házkutatás után: Pontosan tudom, hogy ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","id":"20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbe7ea-f07b-4762-9d8b-36eca86512f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 05. 07:45","title":"Meghalt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem jó esetben növelheti a védőoltások hatékonyságát is.","shortLead":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem...","id":"20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58190138-b95d-43aa-8a14-bedd6fe51315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 05. 15:15","title":"Lehet-e kombinálni a vakcinákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","shortLead":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","id":"20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e945b-08bb-46f2-a1b0-647a68bcf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","timestamp":"2021. február. 05. 15:33","title":"Minden ügyfelet érintő változás jön a K&H-nál: eltűnik két bankkártyatípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]