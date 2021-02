Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is hoz.","shortLead":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is...","id":"20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63862378-e22d-499c-aa16-ba42612f1461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","timestamp":"2021. február. 12. 16:03","title":"Vadonatúj külsőt kap az egyik legnépszerűbb médialejátszó, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","shortLead":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","id":"20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2df835a-8291-4377-9a42-5d58509eb89c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","timestamp":"2021. február. 12. 10:00","title":"Repkednek a megemelt, több százezres bírságok az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","shortLead":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","id":"20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a187c-925d-4875-9df1-4f612da3e157","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","timestamp":"2021. február. 12. 16:29","title":"Huth Gergely az MTI-n is helyreigazította, hogy Komjáthi hazudott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"","category":"elet","description":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","shortLead":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","id":"20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda73a00-a41c-4f48-a457-c8d2a936fca6","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","timestamp":"2021. február. 13. 10:46","title":"Kirabolták Carlo Ancellotti lakását, miközben a lánya otthon volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","shortLead":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","id":"20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea72ee0-7d50-44d1-b62f-f860ad0b72c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 11. 17:13","title":"Papírpalackot tesztel a magyar piacon a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","shortLead":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","id":"20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b428d2f-708b-4c73-957c-4dbf677182ec","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 10:37","title":"Szinglikosárral lehet ismerkedni a csömöri áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot, hogy miniszterei segítsenek megoldani egy olaszországi ügyet még évekkel ezelőtt. Az érintettek tagadnak, a rendőrök Gernot Blümel pénzügyminiszter mellett két másik embernél is házkutatást tartottak. Az ellenzék a miniszter lemondását követeli.\r

","shortLead":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot...","id":"20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df399bf4-9ab8-489a-a8cf-148b5dd2df00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","timestamp":"2021. február. 11. 18:42","title":"Korrupciógyanú miatt tartottak házkutatást az osztrák pénzügyminiszternél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","shortLead":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","id":"20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e59bf53-3c3f-4e3a-9c4c-e5cdcdd7ae6b","keywords":null,"link":"/360/20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2021. február. 13. 09:00","title":"Le Monde: A magyar és lengyel kormány tönkreteszi a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]