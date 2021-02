Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus terjedéséről. Több házi tesztet szeretnének, hogy jobban lehessen látni, milyen a valós helyzet.","shortLead":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus...","id":"20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c5e09-c393-4f8e-8ee8-ad277a389bce","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 18:10","title":"Otthon is használható koronavírusteszteket engedélyeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","shortLead":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","id":"20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2a9bd7-6cf7-4502-bd52-27a2b19e5dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","timestamp":"2021. február. 24. 21:28","title":"Kiemelt beruházás lett a debreceni oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi még 1994-ben késelt halálra egy embert, 24 évig nem bukkantak a nyomára.\r

","shortLead":"A férfi még 1994-ben késelt halálra egy embert, 24 évig nem bukkantak a nyomára.\r

","id":"20210224_Emberoles_borton_kozossegi_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1129927-c6e0-4f90-a5f0-69470de51cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Emberoles_borton_kozossegi_oldal","timestamp":"2021. február. 24. 17:49","title":"A közösségi oldalán szereplő kép buktatta le a 26 évvel ezelőtti gyilkosság elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg.","shortLead":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án...","id":"20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de100f0f-1184-4774-80f4-f89152512279","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","timestamp":"2021. február. 25. 08:52","title":"Itt az idő, hogy Paul McCartney emlékiratokat írjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","shortLead":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","id":"20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb95591-62b0-49b5-a8f5-46294cb355c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 25. 17:19","title":"Telex: Gyermekpornográf képeket is küldözgetnek a Hundubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6891fd-cbb1-4143-961a-0540cbb219a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mönchengladbachnak nem hozott sikert a kontrákra épülő taktika, a meccs nagy részében emberhátrányban játszó Atalanta a 86. percben kapott gólt.","shortLead":"A Mönchengladbachnak nem hozott sikert a kontrákra épülő taktika, a meccs nagy részében emberhátrányban játszó Atalanta...","id":"20210225_labdarugo_bajnokok_ligaja_manchester_city_borussia_monchengladbach_atalanta_real_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6891fd-cbb1-4143-961a-0540cbb219a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e57645-6db0-4ec7-845b-927a284d553f","keywords":null,"link":"/sport/20210225_labdarugo_bajnokok_ligaja_manchester_city_borussia_monchengladbach_atalanta_real_madrid","timestamp":"2021. február. 25. 05:46","title":"Győzött a a Manchester City, előnyben a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum nemcsak előválasztási jelöltjeivel és programjával céloz a riválisaira, de korrupcióellenes imázsát is a többiek kárára erősítené. A leforrázott partnerek keresik a visszavágás módját.","shortLead":"Megelőző szereléssel szerzett magának versenyelőnyt az ellenzéki összefogás parlamenten kívüli pártja. A Momentum...","id":"20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=915ea70b-b775-4e48-ab35-4e9ecc1f612d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68675567-079b-484a-b1f0-3ba7caab8a70","keywords":null,"link":"/360/20210225_Momentum_FeketeGyor_elovalasztas_helyezkedes_ellenzeki_csapdak","timestamp":"2021. február. 25. 11:00","title":"Fekete-Győr sokat csuklik: A Momentum nyomulása leforrázta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]