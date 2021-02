Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága esett vissza.","shortLead":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága...","id":"20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f726c1-2611-4155-a72e-88d192330775","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 08:51","title":"Így változtatta meg a vásárlói szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","shortLead":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","id":"20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2cbb7-e263-4c7e-9704-a887adbddcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","timestamp":"2021. február. 28. 16:32","title":"650 millió dollárt kell fizetnie a Facebooknak felhasználói arcáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben megöltek otthonában egy idős férfit. 