[{"available":true,"c_guid":"534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","shortLead":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","id":"20210317_audi_belsoegesu_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cecbef8-9461-4107-9230-f66cd4da0737","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_audi_belsoegesu_motor","timestamp":"2021. március. 17. 09:21","title":"Az Audi nem fejleszt több új belsőégésű motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","shortLead":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","id":"20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ed5bf-e6f1-469d-be25-655e6764d551","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","timestamp":"2021. március. 16. 11:58","title":"5-10 ezer alkalmazottját készül elküldeni a Nokia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra készült el teljesen, de már egy éve zajlik a próbaüzem.","shortLead":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra...","id":"20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe68331-9e57-4359-bb6d-69e459bb169a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","timestamp":"2021. március. 16. 17:50","title":"Állatzsírt is felhasználhat már a biodízelhez a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták, hogy elismerik a diákok eddigi kreditjeit, és segítik őket abban, hogy tovább folytathassák a munkát az oktatóikkal a Freeszfe Egyesületen belül. Közben az oktatás már megkezdődött a Freeszfe-n, ahol hamarosan Tarr Béla is tanítani fog. ","shortLead":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták...","id":"20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b0f7dd-9406-470c-8a4f-995bbf69a739","keywords":null,"link":"/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","timestamp":"2021. március. 17. 10:01","title":"Elkészült a mesterterv: így menekítik ki az SZFE diákjait külföldi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai vannak.","shortLead":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai...","id":"20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4406441-6645-4cb8-a187-8b67f21989e1","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","timestamp":"2021. március. 15. 11:59","title":"Karikó Katalin és Merkely Béla is Széchenyi-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"Fekete-Győr András","category":"360","description":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk, a Momentum elnöke. Szerinte az elmúlt év világosan megmutatta, hogy a Fidesz és személyesen Orbán Viktor alkalmatlan erre a feladatra: káoszkormányzásának és rablásainak eredménye tizenhatezernél több halott, háromszázezernél több munkanélküli és egy a válság közepén tönkretett egészségügy. Ennél kell sokkal jobbat mutatni, a jövőképek bemutatására, a programokról szóló vitákra pedig az előválasztás a legjobb eszköz, teszi hozzá. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója. ","shortLead":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk...","id":"20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00d55f1-d5bc-4eb5-9364-cefc8367ef76","keywords":null,"link":"/360/20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 16. 07:00","title":"Fekete-Győr András: “Orbán, takarodj” helyett beszéljünk az új Magyarországról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon felül további 10 millió adag vakcinát szállít le az EU-nak.","shortLead":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon...","id":"20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b0f6b9-f48c-44f0-9e8d-fe211fa6e98a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","timestamp":"2021. március. 16. 11:22","title":"Hamarabb szállít az EU-nak 10 millió vakcinát a Biontech–Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]